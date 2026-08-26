Samsung sta lavorando alacremente per mettere a punto gli smartphone di punta che inaugureranno il 2027: secondo indiscrezioni, arriveranno quattro Samsung Galaxy S27 e, nella giornata di ieri, abbiamo avuto modo di conoscere il design del modello Ultra.

Dopo la punta di diamante, è il turno del modello base della gamma, protagonista nei render basati sui CAD che ci permettono di scoprire il design e ciò che il colosso sudcoreano (non) ha cambiato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, mettere insieme ciò che sappiamo finora sullo smartphone e provare a capire qualcosa in più su periodo di lancio e possibile prezzo.

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Trapelano i primi render basati sui CAD di Samsung Galaxy S27

Come anticipato in apertura, dopo i render basati sui CAD del modello Ultra, la sempre più collaudata collaborazione tra il leaker @OnLeaks e il portale Android Headlines ci permette di scoprire il design di Samsung Galaxy S27 che, al netto di cambiamenti drastici, dovrebbe caratterizzare anche Galaxy S27+.

Lo smartphone è infatti protagonista nei primi render basati sui CAD che lo raffigurano da tutte le angolazioni, permettendoci di scoprire le modifiche che Samsung abbia apportato allo smartphone dal punto di vista estetico rispetto al predecessore Galaxy S26.

Cosa ci dicono questi render?

Come avrete potuto notare dalle immagini della galleria condivisa poco sopra, il colosso sudcoreano dovrebbe aver deciso di mantenere il design introdotto con il modello 2026.

Ciò “cozza” con il possibile ritorno alle fotocamere disposte in orizzontale di cui i rumor parlavano la scorsa settimana e dovrebbe far felici coloro che non hanno accolto di buon grado il presunto design con placca rettangolare sporgente dalla scocca posteriore di Galaxy S27 Ultra.

Samsung Galaxy S27 dovrebbe quindi mantenere al posteriore il “tipico” semaforo con i tre sensori che sporgono a loro volta da una placchetta ovale sporgente dalla scocca. Anche la disposizione di porte e pulsanti sembra la medesima. Il leaker ha fornito anche le dimensioni del dispositivo: 149,75 x 71,88 x 7,25 mm.

Si tratta di numeri leggermente superiori rispetto a quelli di Galaxy S26 (149,6 x 71,7 x 7,2 mm) e, considerando che le cornici sembrano leggermente più sottili, Samsung potrebbe aumentare leggermente le dimensioni del display, andando oltre (seppur di poco) rispetto ai soliti 6,3 pollici di diagonale.

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Cosa sappiamo finora su Samsung Galaxy S27?

Samsung Galaxy S27 dovrebbe essere, come di consueto, uno dei modelli della gamma a disporre di un cuore pulsante differente a seconda del mercato: Snapdragon 8 Elite Gen 6 “Extreme” da qualche parte; Exynos 2700 da qualche altra parte (e molto probabilmente anche in Europa).

I risultati sorprendenti ottenuti dal SoC Exynos nei benchmark potrebbero tuttavia portare Samsung a optare per il proprio SoC su scala globale, riducendo l’utilizzo del prossimo SoC flagship di Qualcomm ai modelli di punta della serie. A prescindere dall’identità del chip, sono previsti 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Capitolo fotocamere, rumor di fine luglio parlavano dell’adozione di un sensore da 50 megapixel targato Sony per la fotocamera principale: per la prima volta dopo tanti anni, avremmo un Galaxy S senza sensore Samsung ISOCELL per la fotocamera principale. Si prospettano pochi altri cambiamenti per il resto.

Un altro elemento che dovrebbe subire una importante modifica è la batteria: Samsung potrebbe affidarsi alla tecnologia al silicio-carbonio per la prima volta sugli smartphone tradizionali (sui pieghevoli lo ha già fatto), riuscendo ad incrementare la capacità del 14% a parità di dimensioni; se così fosse, Samsung Galaxy S27 potrebbe integrare una batteria da 4.900 mAh.

Quando arriverà e quanto costerà lo smartphone

Come scrivevamo ieri parlando del modello Ultra, Samsung dovrebbe annunciare la nuova gamma Galaxy S27 nelle fasi iniziali del 2027. Mentre i Galaxy S24 e i Galaxy S25 sono arrivati a gennaio (rispettivamente di 2024 e 2025), i Galaxy S26 sono arrivati il 25 febbraio 2026.

Sostanzialmente, lo scorso anno, il colosso sudcoreano ha ripristinato la tempistica utilizzata fino al 2020 (quando è stato lanciato Galaxy S20 nel mese di febbraio). Nulla di strano, dunque, che anche i Galaxy S27 possano arrivare a febbraio 2027.

Capitolo prezzi, sono previsti ulteriori aumenti rispetto a quelli introdotti con i Galaxy S26: il modello base della gamma 2026 parte da 1.029 euro (versione 12+256 GB) e può spingersi fino a 1.229 euro (versione 12+512 GB); il modello base della gamma 2027 potrebbe avere un prezzo di partenza vicino ai 1.100 euro.