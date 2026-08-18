Sembra che Samsung stia pensando di abbandonare il design con fotocamere verticali utilizzato in questi ultimi anni, in favore di qualcosa di più simile a quanto vediamo sui Google Pixel. Abbiamo avuto modo di parlarne nei giorni scorsi, ma in queste ore sono spuntate interessanti immagini che raffigurano uno smartphone pieghevole con una disposizione orizzontale delle fotocamere: indizio di quanto vedremo magari già con la serie Samsung Galaxy S27?

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Samsung potrebbe “tornare” alle fotocamere orizzontali: arriva un nuovo indizio

Samsung sta utilizzando il design con fotocamere verticali ormai da diversi anni, e nel tempo lo ha reso un elemento distintivo della sua gamma: che si tratti di un modello da 2000 euro o di uno da 150, gli smartphone Samsung presentano lo stesso linguaggio di design, almeno sotto quel punto di vista. Sembra che dopo qualche anno si stia avvicinando il momento di un cambiamento: le indiscrezioni al riguardo stanno aumentando, e proprio in questi giorni SammyGuru ha scovato nel database della WIPO (World Intellectual Property Organization) delle immagini di brevetti depositati da Samsung che raffigurano un dispositivo pieghevole con disposizione orizzontale delle fotocamere.

Il paragone attualmente più calzante sarebbe quello con i Google Pixel, anche se in realtà da quel che si vede potrebbe sembrare una sorta di “ritorno” al passato: se ricordate, il produttore sudcoreano ha usato una disposizione simile su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e. Le immagini non riguardano Galaxy S27, dato che viene mostrato un modello pieghevole, ma potrebbero costituire un ulteriore indizio del cambiamento in atto nel linguaggio di design di Samsung.

Al di là di una questione rinnovamento dopo qualche anno (il modulo fotografico è simile ormai dai Galaxy S21), il design attuale delle fotocamere sta in effetti dando qualche grattacapo al produttore. Ci riferiamo in particolare alla ricarica wireless magnetica Qi2, visto che gli accessori standard sono spesso inutilizzabili a causa della disposizione degli obiettivi. Per ovviare a ciò, Samsung è stata costretta a creare accessori specifici e dalle forme particolari. Inoltre ci sarebbe pure la questione del “dondolio” dei dispositivi appoggiati su un tavolo, visto lo spessore superiore del modulo fotografico rispetto al resto del corpo.

La presenza dei brevetti qui sopra non dà comunque alcuna certezza: i cambiamenti potrebbero effettivamente avvenire, ma potrebbe passare ancora del tempo. Con la nuova gamma di pieghevoli Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 ormai sul mercato, le anticipazioni si stanno ora concentrando su Galaxy S26 FE e sui prossimi tablet, in arrivo presumibilmente tra poche settimane: successivamente, sarà tempo di volgere lo sguardo alla serie Galaxy S27 e avremo dunque modo di scoprire se ci sarà effettivamente qualche possibilità di cambiamento a livello di design.

Sareste contenti di vedere un cambiamento di design per Samsung Galaxy S27 e per il resto della gamma Galaxy?