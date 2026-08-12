Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra fanno un altro passo verso la One UI 9 stabile e verso Android 17: i tre flagship stanno infatti accogliendo la One UI 9 Beta 5 nei Paesi coinvolti nel programma. Vediamo quali sono le novità in distribuzione con l’aggiornamento.

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Novità aggiornamento beta per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

La One UI 9 stabile rimane tuttora disponibile solamente su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, ma si sta avvicinando sempre di più alla serie Galaxy S26. Samsung ha avviato il programma beta del “suo” Android 17 ormai da metà maggio, ma è probabile che al rilascio finale manchi ancora qualche settimana: il produttore vorrà fare le cose per bene, senza rischiare problemi, e al contempo vorrà lasciare anche un po’ di “esclusività” in più ai nuovi arrivati.

In queste ore nei Paesi coinvolti dal programma di test è in distribuzione la One UI 9 Beta 5, che porta con sé diverse novità attraverso il firmware S94*BXXU4ZZH6 (il download richiesto è di oltre 1,1 GB). Dovremmo ormai essere quasi arrivati agli ultimi affinamenti in vista di un rilascio della versione stabile, che potrebbe avvenire entro la prima parte di settembre: proprio per questo non troviamo l’integrazione di ulteriori funzionalità, ma la correzione a qualche problema qua e là.

In particolare, queste le novità descritte nel changelog ufficiale:

risolto un problema nelle Impostazioni per cui l’app si bloccava o faceva apparire un schermata bianca in alcuni menu;

risolto un problema di lentezza o di apparizione di una schermata nera all’avvio del widget della fotocamera sulla schermata di blocco;

risolto un problema per cui la barra mobile inferiore non veniva visualizzata correttamente durante l’utilizzo dell’app Telefono;

risolto un problema per cui veniva visualizzata temporaneamente una schermata vuota all’accesso all’elenco dei file recenti nell’app Archivio;

risolto un problema per cui i collegamenti di dimensione 1×1 non venivano aggiunti alla barra inferiore della schermata home;

risolto un problema per cui la schermata di anteprima risultava disallineata o tremolante nell’editor di foto e video;

risolto un problema per cui lo schermo sfarfallava a intermittenza in determinate situazioni;

risolti gli errori di connessione Wi-Fi e migliorata la stabilità della connessione.

La nuova beta è arrivata a distanza di un mesetto dalla precedente e porta con sé anche le patch di sicurezza di agosto 2026, che ancora si stanno facendo attendere sul canale stabile. Come specificato da Samsung nel suo consueto bollettino di sicurezza, le patch di questo mese vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE, cioè comuni al sistema operativo Android (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE (specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI).

La distribuzione del nuovo aggiornamento è partita da Corea del Sud, India e Regno Unito, ma nel giro di qualche ora si allargherà a tutti i Paesi coinvolti nel programma beta. Probabile che Samsung rilasci almeno un ulteriore firmware prima di proporre la One UI 9 stabile sulla serie Galaxy S26.

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Come aggiornare la serie Galaxy S26 alla One UI 9 Beta 5

Come ormai probabilmente saprete, la One UI 9.0 beta non è disponibile ufficialmente in Italia. Esiste comunque un metodo per installarla manualmente, ma ora che siamo alle battute finali conviene probabilmente attendere il rilascio della stabile.

Se ci seguite da uno dei Paesi coinvolti nei test, potete aderire alla beta passando dall’app Samsung Members e installare l’aggiornamento esattamente come gli altri: basta andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.