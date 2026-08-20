Spesso e volentieri negli ultimi giorni ci siamo soffermati a parlare delle novità software che Google ha introdotto con i nuovi Google Pixel 11 e, a una lista già abbastanza lunga, si aggiunge una novità del Pixel Launcher.

Il launcher predefinito dei dispositivi Made by Google è stato arricchito con una nuova funzione di ricerca chiamata Ricerca Pixel che consente agli utenti di effettuare ricerche all’interno di un maggior numero di app e servizi direttamente dalla barra di ricerca presente nella parte alta del cassetto delle app. Scopriamo tutti i dettagli.

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Il Pixel Launcher accoglie una novità coi Google Pixel 11

Il Pixel Launcher dispone di due barre di ricerca: la prima è quella “fissa” nella schermata home corrisponde da qualche mese al widget Ricerca Google, aprendo una schermata interna ad App Google per effettuare ricerche sia sul dispositivo che sul Web.

La seconda è quella “fissa” nella parte alta del cassetto delle app, l’unica rimasta ferma al vecchio comportamento anche dopo l’aggiornamento di dicembre 2025. È proprio questa barra di ricerca del Pixel Launcher che riceve novità con Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.

Nello specifico, Google ha introdotto Pixel Search che va ad ampliare le potenzialità di questa seconda barra di ricerca del Pixel Launcher con “funzione di ricerca dedicata, progettata per aiutarti a trovare informazioni personali più velocemente che mai“.

Già sui Pixel precedenti ai Pixel 11, al percorso “Impostazioni Home > Impostazioni di ricerca > Gestisci i risultati nella ricerca“, è possibile trovare la sezione App nella ricerca che permette agli utenti di scegliere quali app possono mostrare risultati nella ricerca.

Mentre sui vecchi modelli era possibile scegliere esclusivamente tra sei app, con i Pixel 2026 Google ha ampliato notevolmente il numero di app da cui possono comparire i risultati di ricerca, aggiungendo Google Calendar, Google Drive, Gmail, Google Messaggi e Google Foto.

Il merito è tutto di una nuova “app”

La funzione Pixel Search può essere vista come una sorta di “app”, anche se si limita in realtà a potenziare proprio il Pixel Launcher o, a quanto pare, qualsiasi altro launcher: a quanto pare, attualmente, l’app è disponibile sui Pixel 11 ma anche su Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.

L’app è tecnicamente presente sul Google Play Store (la pagina si può raggiungere dal badge sottostante ma non è visionabile a meno che non abbiate uno degli smartphone compatibili) e di seguito riportiamo anche descrizione e immagini d’esempio (via Android Authority).

“Che tu debba trovare un’app, un file in Google Drive o una foto, ora puoi accedere ai dati principali del tuo dispositivo tramite un’unica barra di ricerca.“

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A ogni modo, Pixel Search è preinstallata sui Google Pixel 11 e contribuisce a fornire una migliore esperienza di ricerca unificata agli utenti. Non è chiaro se Google abbia o meno intenzione di espandere questa potenzialità anche sugli altri Pixel ancora supportati, magari come parte di uno dei prossimi Pixel Drop.