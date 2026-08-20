Torniamo ad occuparci di Gboard, la tastiera predefinita degli smartphone Made by Google e di molti altri smartphone del panorama Android, disponibile e apprezzatissima anche su iOS, perché c’è una novità per i beta tester.

Per loro, Google ha infatti avviato il rollout di una nuova impostazione già emersa a fine giugno che permette di regolare la dimensione delle emoji. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gboard: una nuova opzione è in rollout, per ora in beta

I primi indizi legati alla possibilità di regolare le dimensioni delle emoji tra le impostazioni della tastiera Gboard risalgono al mese di febbraio: inizialmente, Big G voleva consentire agli utenti di adattare le dimensioni delle emoji a quelle del testo ma poi, qualche mese dopo, i piani sono cambiati.

A fine giugno è infatti emerso che in futuro gli utenti avrebbero potuto personalizzare la dimensione delle emoji indipendentemente da quelle del testo e, dopo circa due mesi di attesa, la funzione sembra essere finalmente in rampa di lancio.

Il rollout è stato ufficialmente avviato (con la solita componente lato server) a partire dalla versione 18.0.3.954559732 beta di Gboard per dispositivi Android e, di conseguenza, è momentaneamente disponibile solo per i beta tester.

Come avrete potuto notare dalla precedente immagine, la nuova opzione Dimensione emoji (“Imposta la dimensione e il numero di emoji mostrate in una riga“) viene aggiunta alla sezione Aspetto tra le Preferenze della Gboard, subito sotto alla già esistente opzione Dimensioni carattere.

Lo slider che accompagna la funzione, subito sotto all’anteprima, permette di scegliere tra sette opzioni diverse: da quella con le emoji più piccole (9 emoji per riga) a quella con le emoji più grandi (5 emoji per riga), passando per le “taglie” intermedie; da segnalare che ci sono anche due opzioni particolari, chiamate 8+ e 7+, che mostrano rispettivamente otto o sette emoji in una riga ma con dimensioni leggermente maggiori rispetto alle controparti senza il “+”

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Considerando lo sbarco di questa opzione nella versione beta di Gboard, è lecito supporre che Google possa presto espandere la possibilità di regolare la dimensione delle emoji anche a coloro che sfruttano la versione stabile dell’app della tastiera.

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Come scaricare o aggiornare la tastiera Made by Google

Per scaricare o aggiornare Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).