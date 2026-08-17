Samsung è sicuramente una delle aziende più virtuose nel panorama Android quando si parla di supporto software. L’azienda coreana garantisce infatti fino a sette anni di aggiornamenti per i suoi modelli di punta e tablet più recenti, ma anche i dispositivi di fascia media possono contare ormai su sei anni di assistenza software.

Insomma, un impegno che supera nettamente quanto offerto da molti concorrenti, che spesso si fermano a cinque anni anche sui propri top di gamma.

Ma quali sono i telefoni che stanno per vedere esaurito il supporto ufficiale della compagnia? L’elenco è nutrito ma, probabilmente, per la maggior parte dei nostri lettori non c’è di che preoccuparsi.

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I modelli più recenti non sono a rischio

Cominciamo subito con il condividere che chi ha acquistato un Galaxy negli ultimi uno o due anni può stare tranquillo: questi dispositivi hanno ancora davanti a sé un lungo periodo di supporto prima di avvicinarsi alla fine del ciclo di aggiornamenti.

Il discorso cambia però per gli smartphone lanciati nel 2021 e nel 2022, che stanno progressivamente raggiungendo il traguardo oltre il quale non riceveranno più alcun tipo di aggiornamento, né le nuove versioni di One UI né, in seguito, le patch di sicurezza mensili.

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L’elenco dei dispositivi in scadenza

Basandosi sulla policy ufficiale di aggiornamento dei dispositivi Galaxy, è stato possibile ricostruire un quadro di quali modelli si trovano già oltre la soglia degli aggiornamenti Android o vi si stanno avvicinando.

Tra questi figurano il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3, lanciati nell’agosto 2021, che hanno smesso di ricevere aggiornamenti del sistema operativo nell’agosto 2025 e che vedranno terminare anche le patch di sicurezza nell’agosto 2026. Stessa sorte per il Galaxy S21 FE 5G, lanciato a gennaio 2022, i cui aggiornamenti Android si sono fermati a gennaio 2026, con le patch di sicurezza che dureranno fino a gennaio 2027.

Sempre nel 2022, a febbraio, sono arrivati sul mercato il Galaxy S22, il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra, tutti accomunati dalla stessa tempistica: aggiornamenti del sistema operativo terminati a febbraio 2026 e patch di sicurezza in scadenza a febbraio 2027. Il Galaxy A53 5G, presentato ad aprile 2022, segue un percorso simile, con gli update Android già conclusi da aprile 2026 e le patch di sicurezza attese fino ad aprile 2027. Il Galaxy A14, pur essendo uscito più tardi, a maggio 2023, ha già esaurito gli aggiornamenti Android a maggio 2025, mantenendo però le patch di sicurezza fino a maggio 2027.

Non tutti i modelli del 2022 sono già al capolinea per quanto riguarda gli aggiornamenti maggiori: il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4, lanciati ad agosto di quell’anno, smetteranno di ricevere le nuove versioni di One UI proprio nell’agosto 2026, mentre le patch di sicurezza proseguiranno fino ad agosto 2027.

I modelli con ancora qualche anno davanti

Per chi possiede dispositivi della generazione successiva, la situazione è più tranquilla. Il Galaxy S23, il Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra, tutti lanciati a febbraio 2023, continueranno a ricevere aggiornamenti del sistema operativo fino a febbraio 2027, con le patch di sicurezza garantite fino a febbraio 2028. Il Galaxy A54 5G, lanciato a marzo 2023, segue una tempistica quasi identica, con gli aggiornamenti Android previsti fino a marzo 2027 e la sicurezza coperta fino a marzo 2028.

Cosa fare quando finisce il supporto di Samsung

Prima di saltare a qualsiasi conclusione va precisato che questo tipo di elenco non viene diffuso direttamente da Samsung, ma è stato ricostruito analizzando la policy ufficiale di aggiornamento dei dispositivi Galaxy. Un aspetto importante da tenere presente è che, quando un dispositivo raggiunge la fine del proprio ciclo di supporto, gli utenti non ricevono alcuna notifica in merito. Per questo motivo diventa fondamentale informarsi autonomamente sullo stato del proprio smartphone, soprattutto se si tratta di un modello acquistato diversi anni fa.

È anche bene chiarire che un telefono che ha raggiunto la fine del supporto software non smette certo di funzionare: continuerà a operare normalmente come prima. Quello che viene meno, però, è l’accesso a qualsiasi tipo di aggiornamento. Pertanto, gli utenti non solo perdono l’opportunità di ricevere le nuove funzionalità e i cambiamenti estetici introdotti dalle versioni più recenti di One UI, ma soprattutto restano esposti alle vulnerabilità di sicurezza che vengono scoperte nel tempo, poiché non arriveranno più le patch mensili pensate per correggerle.

Per chi si trova a possedere uno di questi dispositivi ormai prossimi alla fine del ciclo di vita, la soluzione migliore resta quella di valutare un passaggio a un modello più recente, capace di garantire un supporto software duraturo nel tempo. Chi è interessato a un aggiornamento può orientarsi verso i dispositivi Samsung che offrono sette anni di aggiornamenti oppure verso quelli con una copertura di sei anni, così da assicurarsi diversi anni di tranquillità prima di dover affrontare nuovamente lo stesso problema.