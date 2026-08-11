Torniamo ad occuparci di Xiaomi 18, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nella parte finale del 2026.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi è impaziente di scoprire quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Xiaomi è arrivato dal popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo si è soffermato in particolare su processore e colorazioni.

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Le ultime indiscrezioni su Xiaomi 18

A dire del leaker, il nuovo smartphone di Xiaomi sarà uno dei primi modelli ad arrivare sul mercato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (realizzato con il processo a 2 nm di TSMC), che dovrebbe integrare una CPU Oryon proprietaria in una configurazione octa-core 2+3+3, una cache L2 condivisa da 16 MB e una GPU Adreno 845.

Inoltre, Digital Chat Station sostiene che Xiaomi 18 dovrebbe avere il medesimo design del suo predecessore, con un modulo fotografico posteriore quadrato posizionato nell’angolo in alto a sinistra mentre le colorazioni al lancio potrebbero essere cinque (nera, bianca, rosa, rossa e blu).

Per quanto riguarda il comparto imaging, il colosso cinese potrebbe sostituire la configurazione con triplo sensore da 50 megapixel di Xiaomi 17 con una a doppio sensore, ossia uno principale da 200 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere sino ad ottobre, quando Xiaomi 18 potrebbe esordire in Cina mentre in Europa dovrebbe arrivare qualche settimana dopo.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare il nuovo telefono di Xiaomi anche se è quasi certo che l’asticella sia destinata ad alzarsi, così come confermato indirettamente dallo stesso CEO del colosso cinese, che non ha nascosto che l’azienda sta affrontando gli stessi problemi degli altri produttori per quanto riguarda il reperimento dei moduli di memoria ed i relativi costanti incrementi di prezzo.