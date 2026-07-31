Dalla Cina arrivano alcune interessanti anticipazioni su un nuovo tablet che Xiaomi si appresta a lanciare sul mercato: stiamo parlando di Xiaomi Pad 8S Pro.

Stando a quanto è stato riportato da un leaker, si tratterebbe di un tablet dedicato a coloro che sono alla ricerca di una soluzione per visualizzare contenuti multimediali con un’esperienza piacevole, così come il suo predecessore.

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Cosa ci possiamo aspettare da Xiaomi Pad 8S Pro

Il nuovo tablet di Xiaomi dovrebbe essere dotato di un ampio display LCD da 12,5 pollici con una risoluzione di 3,2K, più grande di quello del modello della generazione precedente e ciò dovrebbe garantire una migliore esperienza per quanto riguarda la lettura di documenti, la visione di video e l’utilizzo di app affiancate.

Per quanto riguarda il processore, il colosso cinese avrebbe deciso di puntare su un chip XRING O3, una soluzione che dovrebbe offrire prestazioni elevate, sia per i tablet che per i futuri smartphone pieghevoli dell’azienda.

Passando al comparto imaging, Xiaomi Pad 8S Pro dovrebbe presentare una fotocamera frontale da 32 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e una fotocamera posteriore primaria da 50 megapixel, accompagnata da un sensore secondario da 2 megapixel.

Un altro dei punti di forza del nuovo tablet di Xiaomi dovrebbe essere rappresentato dalla batteria: stando alle indiscrezioni, infatti, il produttore cinese avrebbe deciso di dotare il device di un’unità da 12.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 120 W.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando il tablet farà il suo esordio sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.