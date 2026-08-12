Nuovi aggiornamenti in distribuzione in casa Samsung, anche se non si tratta ancora delle patch di sicurezza di agosto (che si stanno facendo attendere un po’ più del previsto). In queste ore stanno arrivando novità per gli ultimi arrivati, Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, ma anche per il modello di fascia media Samsung Galaxy A37 5G: andiamo a scoprire i cambiamenti.

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Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra stanno iniziando a ricevere il primo aggiornamento software: come vi abbiamo anticipato nei giorni subito precedenti al lancio, si tratta delle versioni F971BXXU1AZGI e F976BXXU1AZGI, che richiedono un download piuttosto consistente (oltre i 600 MB). In alcuni casi il produttore ha già spedito gli smartphone con queste release, in altri casi viene richiesto il download e l’installazione dell’update.

Considerando che Galaxy Z Fold8 e Z Fold8 Ultra sono già arrivati sul mercato con Android 17 e One UI 9, non troviamo particolari novità in questo nuovo aggiornamento: il produttore è andato a correggere qualche bug e a perfezionare la stabilità generale dei dispositivi, ma i changelog non entrano nel dettaglio. Le patch di sicurezza restano quelle di giugno 2026, ma siamo sicuri che Samsung rimedierà presto.

I nuovi update sono in distribuzione, ma potrebbe volerci ancora qualche ora o giorno perché raggiungano gli smartphone italiani.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A37 5G

Samsung Galaxy A37 5G sta ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento software: si tratta della versione A376BXXS4AZG4, che integra le patch di sicurezza di luglio 2026. Complice il lancio dei sopra citati nuovi smartphone pieghevoli, Samsung è un po’ in ritardo con il rilascio delle correzioni di agosto, ma siamo sicuri che arriveranno nei prossimi giorni.

Come abbiamo visto nel bollettino del mese scorso, le patch di luglio vanno a correggere 57 vulnerabilità, delle quali 41 riguardano il sistema operativo Android in generale (CVE) e 16 i dispositivi Samsung più da vicino (SVE). Questa volta sono state corrette 5 vulnerabilità di livello critico, mentre la maggior parte sono riportate come di livello alto. Tra le correzioni sono coinvolti il sistema Knox, ma anche SmartThings, il servizio di sfondi e non solo.

Per il resto non sembrano essere state integrate altre novità, se non qualche bugfix o perfezionamento di stabilità. Galaxy A37 5G è nella lista dei modelli che riceveranno Android 17 e la One UI 9.0: attualmente quest’ultima è in beta sulla serie Galaxy S26, e ha fatto il suo esordio stabile su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, presentati il mese scorso durante l’evento Unpacked. Per il modello di fascia media sono già partiti i test interni, ma per il rilascio dovremo aspettare ancora un po’.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy A37 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. In ogni caso potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.