I dispositivi più discussi dell’attuale catalogo Samsung stanno per ricevere il loro primissimo aggiornamento software. Si tratta dei nuovi Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8, presentati ufficialmente in questi giorni e già pronti, fin dal momento dell’apertura della confezione, a scaricare la loro prima patch correttiva.

Il lancio del Fold8, avvenuto alla fine dello scorso mese, ha attirato un’attenzione particolare, probabilmente superiore a quella riservata a molte precedenti generazioni della serie pieghevole del produttore coreano. Mentre il modello Ultra mantiene l’impostazione ormai consolidata della gamma, la versione Fold8 standard introduce invece un corpo più largo e al tempo stesso più compatto rispetto al passato, segnando una piccola svolta nel design.

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Tre modelli, tre aggiornamenti già pronti

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, chi acquista uno di questi tre smartphone si troverà davanti, fin da subito, un aggiornamento in attesa di installazione. Ogni modello ha la propria versione firmware dedicata, con il Fold8 che riceve la build identificata come F971BXXU1AZGI, l’Ultra la F976BXXU1AZGI, mentre il Flip8 la F776BXXU1AZGI.

Non è una novità sconvolgente dal punto di vista dei contenuti. Come spesso accade con gli aggiornamenti rilasciati a ridosso del debutto commerciale di un telefono, infatti, l’obiettivo principale è quello di rifinire il funzionamento del dispositivo. Il pacchetto, che supera i 600 MB di peso, punta infatti a migliorare la stabilità generale e l’affidabilità del sistema. La stessa Samsung, nelle note di rilascio, si limita a parlare genericamente di un comportamento del dispositivo ottimizzato.

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La patch di sicurezza dovrà attendere ancora un po’

Un dettaglio diverso riguarda la sicurezza. Nonostante sia il primo aggiornamento in assoluto per questi terminali, il livello della patch di sicurezza installata resta fermo a quella di giugno. Non è comunque motivo di particolare preoccupazione, dato che è ragionevole aspettarsi l’arrivo di una patch più recente nel corso dello stesso mese di agosto, seguendo il consueto ritmo mensile che Samsung applica ai propri dispositivi di punta.

Il primo intervento software è inoltre solamente il punto di partenza di un percorso di supporto molto lungo. Samsung si è infatti impegnata a garantire ben sette anni di aggiornamenti e upgrade per Z Fold8 e Z Flip8, lasciando intendere che l’ultimo pacchetto software previsto per questi modelli dovrebbe arrivare non prima dell’estate del 2033.

Anche il Play Store porta le sue novità

Parallelamente all’aggiornamento firmware, agli utenti viene proposto anche un nuovo aggiornamento di sistema Google Play. Va però precisato che, pur installando questa patch aggiuntiva, i dispositivi Fold8 e Flip8 continueranno inizialmente a funzionare con la versione di maggio. È insomma probabile che anche questo componente venga allineato solo in un secondo momento, una volta che il firmware principale avrà già introdotto la patch di sicurezza più recente.

Come procedere con l’installazione

Chi ha già avuto modo di utilizzare altri modelli Galaxy recenti troverà una procedura familiare. Gli aggiornamenti firmware su Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 vengono infatti gestiti in maniera fluida. Il download e l’installazione avvengono in sottofondo, così che sia sufficiente un rapido riavvio per passare alla nuova versione del software. Per chi non volesse attendere la notifica automatica, è comunque possibile forzare il controllo manuale entrando nel menu Impostazioni, poi Aggiornamento software e infine Verifica aggiornamenti.

Diverso invece il discorso per l’aggiornamento del sistema Google Play, la cui installazione non è altrettanto trasparente, anche se nella pratica l’utente non ne percepisce particolari effetti. In questo caso occorre passare da Impostazioni, quindi Sicurezza e privacy, poi Aggiornamenti e infine Aggiornamento del sistema Google Play. Anche qui, per completare la procedura, sarà necessario un riavvio del dispositivo.