Motorola ha fatto una mossa inaspettata: moto g77, uno dei mid-range più completi degli ultimi mesi, è sceso a un prezzo che non si era mai visto prima. Stiamo parlando di uno sconto superiore al 30% su Amazon, che porta questo smartphone a una cifra difficile da ignorare. Display pOLED da 6,78 pollici, fotocamera da 108 MP con OIS, Android 16 e 3 anni di garanzia ufficiale Motorola: tutto insieme, a un prezzo ai minimi storici. Ecco i dettagli.

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Motorola moto g77: quando il mid-range non fa compromessi

Sottile, leggero e con un display da fare invidia a molti top di gamma: moto g77 arriva con uno spessore di soli 7,3 mm e un peso di 182 grammi, eppure non rinuncia a nulla di ciò che conta davvero. Il display pOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (1.272 x 2.772 pixel), refresh rate a 120 Hz e picco di luminosità a 5.000 nit è semplicemente uno dei migliori pannelli della sua fascia. Non manca nemmeno il flicker sensor, per proteggere gli occhi dallo sfarfallio.

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 6400 (6 nm) con configurazione octa-core, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno espandibile via microSD. Potenza più che sufficiente per l’uso quotidiano, il gaming leggero e il multitasking senza intoppi.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza più interessanti: il sensore principale da 108 MP (f/1.7 con PDAF e OIS) permette di ottenere uno zoom 3x senza perdita di qualità grazie alla modalità ultra-risoluzione, una funzione che raramente si trova a questo prezzo. Completano il sistema un’ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP. I video arrivano fino a 2K a 60 fps.

La batteria da 5.200 mAh con ricarica TurboPower da 30W garantisce un’autonomia solida per tutta la giornata. Sul fronte connettività: 5G, NFC, eSIM, Bluetooth 5.4 e USB-C. Non mancano la certificazione IP64 e lo standard militare MIL-STD-810H per una resistenza superiore alla media. Gli altoparlanti stereo, infine, offrono un audio fino al 300% più potente rispetto alla generazione precedente.

Tra i punti da tenere a mente: la scocca è in plastica (con finitura premium effetto pelle), il Wi-Fi si ferma al Wi-Fi 5 e l’always-on display è assente via software, attivandosi solo al tocco.

Prezzo ai minimi: 246,75€ su Amazon, ecco quanto si risparmia

Su Amazon la variante 8/256 GB Black Olive di Motorola moto g77 è disponibile a 246,75€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 369€. Lo sconto è del 33%, pari a un risparmio di oltre 122 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo modello, una finestra da non lasciarsi sfuggire. L’offerta è disponibile con spedizione gestita da Amazon e include la garanzia ufficiale Motorola di 3 anni.

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