Google è al lavoro per mettere a punto alcune novità che miglioreranno l’esperienza utente su Google Health, l’hub centralizzato per benessere e salute dell’ecosistema del colosso di Mountain View che è stato lanciato lo scorso maggio in sostituzione dell’app Fitbit.

Tra le novità rientrano una funzione sperimentale per migliorare la fruibilità delle cartelle cliniche e dei referti da laboratorio, una nuova sezione delle impostazioni che permetterà agli utenti di gestire l’invadenza di Health Coach e un’altra novità legata alla dismissione di Google Fit. Scopriamo tutti i dettagli.

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L’app Google Health attende svariate novità

Analizzando la versione 5.0.4.1 dell’app Google Health, il noto insider AssembleDebug ha scovato alcune novità in fase di sviluppo che potrebbero presto migliorare l’esperienza utente riguardo due potenzialità già esistenti dell’app.

Google lavora per migliorare la comprensione di alcune informazioni nell’app

Alcune stringhe di codice all’interno della suddetta versione dell’app suggeriscono che Google stia lavorando a una funzione sperimentale chiamata Medical Record Infographic (lett. “Infografica della cartella clinica”) per migliorare l’esperienza utente con le cartelle cliniche, funzione non supportata in Italia.

Secondo quanto riportato da Android Authority, questa funzione sembra essere progettata per trasformare complessi referti di laboratorio in riepiloghi visivi (probabilmente con l’uso dell’IA) che possano risultare più comprensibili per gli utenti.

Gli utenti potranno quindi caricare un referto di laboratorio in formato JPG, JPEG, PNG o PDF (dimensioni massime di 10 MB) o, in alternativa, scansionare un documento cartaceo con la fotocamera dello smartphone; a quel punto Google Health elaborerà il documento e genererà la suddetta infografica.

Nelle stringhe di codice sembrano esserci riferimenti ad alcune avvertenze esplicite (e ad alcune limitazioni) che Google metterà in evidenza a coloro che vorranno provare questa funzionalità sperimentale (riservata ai maggiorenni che possono certificare di non avere una storia di ipocondria diagnosticata o una grave ansia correlata alle informazioni sanitarie).

Non è ancora chiaro quando possa essere implementata questa funzionalità ma, specie considerando che da noi non esiste il supporto alle cartelle cliniche e che la funzione arriverà in forma sperimentale, è logico ipotizzare che da noi non arrivi (almeno all’inizio).

Health Coach troppo invasivo? La soluzione è dietro l’angolo

Andando oltre, Google è al lavoro per risolvere una criticità della funzione che rappresenta il “fiore all’occhiello” di Google Health, ovvero Health Coach, l’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale integrato nell’app (via Android Authority).

Alcuni utenti su Reddit e sul forum ufficiale del colosso di Mountain View si lamentano (ormai da settimane) del fatto che i lunghi blocchi di testo proposti dal Coach finiscano per riempire la loro schermata iniziale dell’app con commenti immotivatamente lunghi che finiscono per essere invadenti e (spesso) superflui.

Un’altra discussione su Reddit ha fatto luce sul fatto che, anche fornendo un feedback negativo al suggerimento o chiedendo all’IA di smettere con tutti questi commenti, il comportamento non cambiava. Altri utenti hanno addirittura definito “un passo indietro” l’abbonamento premium per ottenere accesso alla funzionalità.

Per venire incontro ai feedback degli utenti, Google potrebbe aggiungere una nuova sezione delle impostazioni di Google Health dedicata proprio ad Health Coach per consentire agli utenti di personalizzare la propria esperienza con il coach.

<string name=”coaching_preferences_title”>Coaching</string>

<string name=”coaching_preferences_info_description”>Changes will apply to future messages. Updating these settings won’t delete previous messages and insights.</string>

Una delle due stringhe precedenti precisa il fatto che le modifiche alle impostazioni si limiteranno ad influenzare il comportamento futuro e non avranno alcun effetto sui messaggi già ricevuti dal coach.

All’interno di questo inedito menù delle impostazioni, gli utenti potranno scegliere tra due diverse opzioni: Standard (Messaggi completi dal coach) o Nessun approfondimento da parte del Coach (Aggiornamenti di base, senza commenti da parte del coach). La seconda opzione è quella che consentirà agli utenti di mettere un freno ai lunghi messaggi inviati dal coach.

Non è ancora chiaro quando questa novità possa essere effettivamente implementata ma la presenza nel codice dell’app, suggerisce che non dovrebbe mancare molto al rilascio per tutti gli utenti.

Il Monitoraggio del sonno di Google Nest Hub (2ª generazione) passerà da Google Fit a Google Health

La terza e ultima novità non proviene propriamente dall’app Google Health ma emerge dall’analisi della versione 4.23 dell’app Google Home per dispositivi Android (via 9to5Google).

In vista della dismissione di Google Fit, il colosso di Mountain View sta infatti per migrare la funzione Sleep Sensing (di seguito spieghiamo brevemente di cosa si tratta) del Google Nest Hub di seconda generazione proprio verso il nuovo hub per la salute.

Cosa è lo Sleep Sensing di Google Nest Hub 2nd Gen? Il Google Nest Hub di seconda generazione sfrutta il radar Soli (o Motion Sense) per tracciare i movimenti e la respirazione dell’utente, generando grafici dei movimenti che vengono “smistati” nelle varie fasi del sonno (leggero, profondo, REM e veglia) e aiutano a monitorare l’orario in cui ci si addormenta e la frequenza respiratoria. In aggiunta, il microfono dello smart display rileva colpi di tosse e russamento dell’utente, mentre altri sensori integrati monitorano le variazioni di luce ambientale e temperatura nella camera da letto. Tutti i dati analizzati per la funzione Sleep Sensing (in italiano “Monitoraggio del sonno”) vengono elaborati in locale, senza che alcun dato lasci lo smart display.

Tornando alle evidenze emerse, alcune stringhe di testo nella suddetta versione dell’app Google Home suggeriscono che Google presto rimuoverà i riferimenti a Google Fit per includere riferimenti a Google Health nella gestione di questa funzionalità.

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Come scaricare o aggiornare l’app Google Health

Per scaricare o aggiornare l’app Google Health su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) e successivamente effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.