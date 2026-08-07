Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle app e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Foto.

Lo scorso anno il colosso statunitense ha introdotto la possibilità di convertire i soggetti delle foto in adesivi, segnalata da una piccola animazione “luccicante” e adesso l’azienda ha deciso di migliorare la funzionalità, offrendo la possibilità di disattivare questa animazione.

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Una piccola novità per Google Foto su Android

Annunciata alla fine dello scorso mese, la nuova opzione “Mostra effetto luccicante” è adesso disponibile a livello globale, consentendo così agli utenti di decidere se visualizzare o meno quella particolare animazione che li informa su quali siano i soggetti o gli oggetti della foto che secondo l’app possono voler trasformare in adesivi.

Se desiderate trovare questa nuova opzione non dovete fare altro che andare nel menu delle Impostazioni di Google Foto (accessibile tramite l’icona del proprio account nell’angolo in alto a destra), quindi entrare nella sezione Preferenze e selezionare la voce Visualizzazione Foto.

Così come spiegato dalla stessa Google, sebbene questo particolare effetto luccicante aiuti a mettere in risalto i soggetti, per alcuni rappresenta una fonte di distrazione e, sulla base dei tanti feedback ricevuti, l’azienda ha deciso di introdurre un’apposita opzione per attivare o disattivare la funzionalità.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Foto man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata qui). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: