Su Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, è partito il rollout per tutti di due novità.

La prima, annunciata direttamente dal colosso di Mountain View, è una novità che punta a velocizzare il flusso di creazione di un contenuto (generato con l’IA o meno) con gli strumenti della scheda Crea dell’app. La seconda, è qualcosa di cui avevamo parlato un mese fa e che finalmente si concretizza nell’app. Scopriamo tutti i dettagli.

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Scorciatoia fotocamera per le creazioni (IA e non)

Tramite un breve annuncio sul portale di supporto di Google Foto, Google ha annunciato l’introduzione di una novità per la galleria multimediale che sembra essere in distribuzione per tutti gli utenti con la versione 7.85 dell’app.

Nello specifico, il team di sviluppo ha introdotto la scorciatoia “Fotocamera” all’interno del selettore dei contenuti multimediali che comporranno una qualsiasi creazione, ovvero il risultato degli strumenti (IA e non) disponibili nella scheda Crea dell’app.

Stiamo rendendo più semplice e veloce l’utilizzo delle tue funzionalità preferite di intelligenza artificiale generativa, come Remix e “Photo to video”. Ora puoi utilizzare direttamente la fotocamera del tuo dispositivo per selezionare le foto da utilizzare con queste funzionalità. Ciò significa che non dovrai più uscire dall’app, scattare una foto e poi rientrare per selezionarla.

Come avrete potuto notare dalle parole del team di sviluppo, questa novità è pensata principalmente per le creazioni IA con l’obiettivo di velocizzare il flusso di creazione e dare agli utenti la possibilità di scattare una nuova foto senza dover interrompere l’operazione.

Come potrete notare dalla seguente immagine, la scorciatoia è disponibile anche durante il flusso di creazione di un Collage: il pulsante è collocato in basso a destra (lo vedete nella terza parte dell’immagine) e, quando selezionato, rimanda all’interfaccia della fotocamera.

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Arriva l’opzione “Mostra effetto luccicante”

A fine giugno abbiamo parlato del fatto che su Google Foto sarebbe stato possibile disattivare l’effetto che suggerisce la creazione di adesivi, ovvero quell’effetto luminoso che contorna i soggetti o gli oggetti della foto che secondo l’app possiamo trasformare in adesivi e che compare dopo pochi secondi quando visualizziamo una foto; potete vederlo in azione nel seguente video.

A distanza di un mese, l’opzione individuata da un noto leaker è finalmente in rollout per tutti sull’app: al percorso “Impostazioni > Preferenze > Visualizzazione Foto” è stata aggiunta la nuova opzione Mostra effetto luccicante.

“Contorna persone oppure oggetti nelle foto su cui puoi intervenire.”

Anche disattivando questa opzione, l’effetto che contorna i soggetti/oggetti delle foto rimane attivo nel caso in cui l’utente effettui una pressione prolungata per la creazione di un adesivo. Il collegamento Scopri di più rimanda alla pagina dedicata alla creazione di adesivi sul portale di supporto di Google Foto.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).