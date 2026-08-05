Microsoft lavora per integrare meglio smartphone Android e Windows 11. Questa volta il test riguarda direttamente Phone Link, l’applicazione che permette di collegare il proprio dispositivo mobile al computer. Una nuova funzione, attualmente in fase sperimentale, promette infatti di rendere più immediata la consultazione di notifiche e messaggi senza dover necessariamente aprire il telefono. Ma in che modo?

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Un’anteprima al passaggio del mouse

La novità è comparsa nelle note di rilascio di una build sperimentale di Windows 11, la versione 26300.9032, distribuita agli Insider iscritti al canale Experimental. Grazie a questo aggiornamento, aprendo il menu Start e accedendo alla sezione dedicata al companion del telefono, gli utenti potranno passare il cursore del mouse sopra le notifiche e i messaggi elencati nella sezione “Recenti” per visualizzarne un’anteprima immediata.

In altre parole, basta posizionare il puntatore su una voce, ad esempio una notifica arrivata da LinkedIn, perché sopra di essa compaia un piccolo riquadro di testo con i dettagli del messaggio. In questo modo non è più necessario prendere in mano lo smartphone o aprire l’app corrispondente solo per capire di cosa si tratti: un semplice sguardo al computer è sufficiente per farsi un’idea del contenuto.

L’idea alla base di questa sperimentazione è evidentemente quella di ridurre le interruzioni e il continuo passaggio tra dispositivi durante il lavoro al computer. Chi utilizza Phone Link sa d’altronde molto bene quanto possa essere scomodo dover afferrare il telefono ogni volta che arriva una notifica solo per leggerne poche righe. Con questa anteprima contestuale, invece, Microsoft punta a rendere l’esperienza più fluida, permettendo di restare concentrati sullo schermo del PC mentre si resta comunque aggiornati su ciò che succede sul proprio smartphone.

Peraltro, la funzione si inserisce bene in un progetto più ampio che l’azienda di Redmond sta portando avanti da tempo, ovvero quello di rendere l’integrazione tra Android e Windows sempre più profonda. Proprio per questo motivo tra le novità allo studio figura anche una nuova app Messaggi indipendente, pensata per gestire la messaggistica direttamente da computer senza passare da Phone Link.

Disponibilità limitata e requisiti

Per il momento, ad ogni modo, la funzione non è disponibile per tutti. Microsoft ha specificato che il rilascio avviene in modo graduale tra gli Insider iscritti al canale Experimental, quindi anche chi partecipa al programma potrebbe non vedere subito la novità comparire sul proprio dispositivo. Chi desidera provarla deve inoltre assicurarsi di avere installata almeno la versione 1.26021.3.0 dell’app Phone Link, requisito minimo indicato dall’azienda per poter sfruttare l’anteprima contestuale delle notifiche.

Non è ancora chiaro quando questa funzione arriverà agli utenti che utilizzano i canali stabili di Windows 11, né se subirà modifiche prima del rilascio definitivo. Come spesso accade con le funzionalità distribuite tramite il programma Insider, è possibile che l’aspetto o il comportamento dell’anteprima cambino nelle prossime settimane, sulla base dei feedback raccolti dagli utenti che la stanno già testando.