Microsoft ha recentemente distribuito una patch correttiva per Phone Link, servizio noto in Italia come Collegamento a Windows, per risolvere un problema di “incompatibilità” con Android 15.

Con questa versione del sistema operativo Android, infatti, l’app non era in grado di mostrare sul PC Windows quelle ritenute come notifiche sensibili. Il colosso di Redmond ha però trovato una soluzione alternativa, purtroppo non disponibile su tutti i dispositivi.

Phone Link ha una limitazione con Android 15

Phone Link è una funzionalità di Microsoft che consente agli utenti Android e iOS di connettere lo smartphone al proprio PC Windows per consultare le notifiche, inviare messaggi, effettuare chiamate e molto altro (soprattutto su dispositivi Android) senza dover effettivamente prendere in mano lo smartphone.

Con l’avvento di Android 15, Google ha reso più difficile ai servizi di terze parti (non preinstallati sui dispositivi o non firmati direttamente dal produttore del dispositivo) la lettura di alcune tipologie di notifiche con, ad esempio, una nuova funzionalità di sicurezza che “protegge” le notifiche contenenti i codici per l’autenticazione a due fattori. Di conseguenza, ciò ha impedito a Phone Link di assolvere a dovere il compito di mirroring delle notifiche.

Infatti, a meno che Phone Link non sia pre-installata sul dispositivo Android, il sistema operativo non la vede come app “affidabile” (o firmata dal produttore) e quindi non gli concede il permesso di accedere alle notifiche sensibili. La stessa Microsoft, tramite una pagina dedicata sul portale di supporto, ha spiegato ciò:

Android 15 introduce nuove funzionalità progettate tenendo in considerazione la sicurezza e la protezione. Una di queste modifiche, denominata Notifiche riservate, usa un algoritmo per identificare e nascondere determinate notifiche. Di conseguenza, queste notifiche nascoste non possono essere visualizzate in Collegamento al telefono. Le notifiche che contengono codici di autenticazione a due fattori, passcode di un elemento e altro contenuto riservato sono interessate da questo algoritmo. Le notifiche contrassegnate come riservate dal dispositivo mobile Android avranno il contenuto sostituito con un messaggio che indica: “Contenuto delle notifiche riservate nascosto”.

Ad esempio, noi abbiamo provato ad accoppiare un Google Pixel 6 che non ha Phone Link come app pre-installata. Di conseguenza, l’applicazione su PC Windows avvisa l’utente del fatto che “Collegamento al telefono non visualizza più le notifiche che contengono dettagli sensibili per la protezione”.

Microsoft “bypassa” questa limitazione ma solo su alcuni dispositivi

Quando invece l’accoppiamento viene fatto con un dispositivo che ha l’app pre-installata, ad esempio uno Xiaomi 15 Ultra (come mostrato dai colleghi di Android Authority) ma anche i Samsung Galaxy S25 (e altri smartphone Samsung), l’applicazione su PC Windows invita l’utente a effettuare una configurazione per mostrare anche questa tipologia di notifiche.

Effettuando un clic su “Configura”, sullo smartphone Android (con Phone Link pre-installata) si apre uan finestra di dialogo che chiede all’utente di concedere al servizio l’accesso a informazioni dal telefono (leggere tutte le notifiche, inclusi contatti, messaggi e foto, e l’accesso a foto e file multimediali). Questo tipo di accesso è solitamente limitato alle app di sistema e, come anticipato, funziona solo con quegli smartphone che offrono “out-of-the-box” quest’app targata Microsoft.

Gli utenti in possesso di smartphone che non hanno Phone Link tra le app pre-installate, dovranno accontentarsi di una versione limitata dell’accesso delle notifiche. Microsoft comunque si dimostra attenta alle modifiche che Google apporta a ogni versione di Android: con Android 16 non dovrebbero arrivare modifiche tali da avere impatto su questa funzionalità; è comunque probabile che il colosso di Redmond monitori la situazione per apportare in tempo i dovuti correttivi.

Come scaricare o aggiornare l’app companion per Windows

Per scaricare o aggiornare Microsoft Phone Link (in Italia “Collegamento a Windows”) su uno smartphone Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) e selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda se si tratti di una prima installazione o di un aggiornamento.