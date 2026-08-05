A distanza di un paio di mesi dai primi quattro smartphone, la serie Nova 16 di Huawei si allarga ulteriormente: in Cina è stato ufficialmente presentato HUAWEI Nova 16 SE, nuovo modello che si va a piazzare sulla stessa fascia di prezzo di HUAWEI Nova 16z, distinguendosi sotto diversi punti di vista. Scopriamolo insieme più da vicino.

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HUAWEI Nova 16 SE è ufficiale e punta molto sull’autonomia: le specifiche

Giornata piena di novità per Huawei: la casa cinese ha svelato HUAWEI Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro, ma anche il tablet HUAWEI MatePad Pro 2026 e i notebook premium HUAWEI MateBook Pro S e MateBook Fold Ultimate Design. Ora tocca pure a uno smartphone, e per la precisione a HUAWEI Nova 16 SE, che dopo qualche anno (da Nova 12 SE) fa tornare sul mercato la variante SE.

Il nuovo smartphone mette a disposizione un ampio schermo piatto OLED da 6,84 pollici, con risoluzione 2756 x 1272, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 8000 nit e PWM dimming fino a 2160 Hz. Il cuore è lo stesso visto sul Nova 16z, ossia il Kirin 8020 con modem 5G, anche se il produttore non menziona esplicitamente la connettività di quinta generazione nelle specifiche tecniche ufficiali. Non mancano naturalmente Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS e porta USB-C. Al fianco del chipset troviamo 8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna.

A livello fotografico, Nova 16 SE propone una doppia fotocamera posteriore con sensore principale RYYB da 50 MP con stabilizzazione ottica, affiancato da un sensore Red Maple per una riproduzione più accurata dei colori e per gestire meglio luci e ombre, e una fotocamera anteriore da 32 MP integrata tramite un piccolo foro nel display.

Uno dei punti di forza del nuovo modello è costituito dalla batteria: Huawei spinge forte lato autonomia grazie a un’unità da ben 8500 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 66 W. Con tanti mAh sono promesse fino a 48 ore di chiamate, 28 ore di riproduzione video, 65 ore di streaming musicale o fino a 91 ore di streaming di audiolibri. Vale la pena citare poi la presenza di un lettore di impronte digitali laterale, di doppi altoparlanti per un audio stereo, di un telaio in lega di alluminio e di un pannello posteriore in fibra di vetro.

Specifiche tecniche di HUAWEI Nova 16 SE: display OLED da 6,84 pollici a risoluzione 2756 x 1272 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Kirin 8020

8 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

connettività 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore principale RYYB da 50 MP (1/1.56″, f/1.9, OIS) e sensore secondario Red Maple per i colori

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.2)

certificazione IP65 contro acqua e polvere

batteria da 8500 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: HarmonyOS 6.1

dimensioni e peso: 163,3 x 78 x 7,98 mm, 229 g

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HUAWEI Nova 16 SE arriva con HarmonyOS 6.1 e integra diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sia per l’editing fotografico sia per la produttività. Lo smartphone propone funzioni per la modifica dei ritratti, per eliminare dettagli indesiderati e per migliorare le espressioni facciali, ma anche per eliminare i rumori di sottofondo nelle chiamate. A disposizione poi un assistente IA e funzioni in stile Cerchia e cerca, per riconoscere ed evidenziare i contenuti sullo schermo.

Prezzo e uscita del nuovo smartphone di Huawei

HUAWEI Nova 16 SE viene proposto in Cina nelle colorazioni Starry Black, Sky White, Dawn Orange e Sakura Sky in tre configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

128 GB – 2499 yuan (circa 320 euro al cambio attuale)

256 GB – 2699 yuan (circa 346 euro)

512 GB – 3199 yuan (circa 410 euro)

Non sappiamo se il nuovo smartphone arriverà mai anche in Italia. Per il momento non sono uscite indicazioni in tal senso nemmeno per il resto della gamma HUAWEI Nova 16, lanciata in Cina a inizio giugno. Torneremo sull’argomento in caso di novità.