Huawei ha ufficialmente presentato il suo nuovo tablet di punta, il MatePad Pro 2026, un dispositivo che punta a conquistare il mercato grazie a un design sottile, colori raffinati e componenti tecnologici all’avanguardia. Il nuovo arrivato si affianca al modello Pro Max, lanciato di recente dall’azienda cinese, condividendone l’estetica generale ma introducendo alcune differenze pensate per renderlo una versione più accessibile della gamma.

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Un design leggero e curato nei dettagli

Nonostante sia posizionato come la versione “junior” rispetto al fratello maggiore Pro Max, il MatePad Pro 2026 non rinuncia a un aspetto estetico curato. Il corpo del tablet misura appena 4,7 millimetri di spessore e pesa solamente 439 grammi, una leggerezza estrema che lo rende particolarmente comodo da trasportare e utilizzare per lunghe sessioni di lettura o lavoro.

Sul fronte estetico, Huawei ha scelto di differenziarsi rispetto al modello Pro Max, proponendo il nuovo tablet in tre tonalità eleganti e delicate: un azzurro chiaro dal nome evocativo “Feather Light Blue”, un rosa dorato ispirato ai fiori di ciliegio chiamato “Sakura Pink Gold”, e un più classico bianco lucido.

Uno schermo OLED di grande qualità

Il vero punto di forza del MatePad Pro 2026 è però probabilmente il suo display, un pannello OLED flessibile da 12 pollici ad altissima definizione, arricchito dalla tecnologia PaperMatte che dovrebbe garantire una visione più naturale e meno affaticante per gli occhi, simile a quella della carta stampata.

La risoluzione raggiunge i 3036 x 1952 pixel, con un refresh rate che può arrivare fino a 144Hz per una fluidità visiva superiore. Lo schermo può inoltre toccare una luminosità massima di 1600 nit, mentre le cornici sono ridotte al minimo, con appena 3,55 millimetri di spessore.

Prestazioni affidate al nuovo chip Kirin T93

Sotto la scocca troviamo il nuovo processore Kirin T93, che secondo Huawei porterebbe a un incremento delle prestazioni generali del 25% rispetto ai modelli precedenti. Da indiscrezioni circolate in precedenza, il chip sarebbe sostanzialmente una versione adattata per tablet dei processori mobili della serie Kirin 9030, già utilizzati sugli smartphone di punta dell’azienda.

Per quanto riguarda l’autonomia, Huawei ha equipaggiato il MatePad Pro 2026 con la stessa batteria da 10400mAh presente sul modello Pro Max. La batteria supporta la ricarica inversa, utile per alimentare altri dispositivi, e garantisce fino a 18,5 ore di utilizzo continuativo.

Un tablet che è anche un PC

Tra le funzionalità più interessanti spicca la modalità HarmonyOS Dual Connect, che permette di trasformare il tablet in un vero e proprio strumento di produttività simile a un computer. Basta un semplice gesto con quattro dita per attivare questa modalità, che può essere ulteriormente sfruttata collegando una penna stilo oppure una combinazione di tastiera e mouse.

Sul fronte software, Huawei ha aggiornato applicazioni di sistema come Notes e GoPaint, integrandole con nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Debutta anche l’app SOUND, sviluppata internamente dall’azienda.

Una menzione particolare merita anche lo spazio dedicato all’istruzione, chiamato Education Space, una sezione pensata appositamente per i più piccoli, che permette loro di studiare e svolgere i compiti in un ambiente protetto, sfruttando strumenti di intelligenza artificiale per approfondire materie come le scienze o ottenere spiegazioni dettagliate semplicemente fotografando un esercizio.

Prezzi e disponibilità

Il MatePad Pro 2026 sarà disponibile in due varianti principali, denominate Enjoy Edition e Standard Version, entrambe in vendita ufficiale a partire dal 14 agosto.

La versione Enjoy Edition partirà da un prezzo di 5699 yuan (al cambio attuale, circa 730 euro) per il modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, salendo fino a 7699 yuan (circa 990 euro) per la configurazione con 512GB accompagnata dalla tastiera Star Leap.

La Standard Version, leggermente più costosa, partirà invece da 5999 yuan (circa 770 euro) per la configurazione base, fino a raggiungere i 9199 yuan (circa 1.180 euro) per il modello top di gamma con display OLED e tecnologia PaperMatte, completo di tastiera in dotazione e 512GB di memoria.