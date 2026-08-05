Huawei ha annunciato in Cina l’All-in-One Charging Power Bank, un accessorio dotato di batteria da 12.000 mAh, cavo USB-C integrato e localizzazione anche quando il dispositivo è fuori copertura, diventando il primo power bank dell’azienda a rispettare il nuovo standard di sicurezza cinese 3C.

Un accessorio che si inserisce in un filone che Huawei porta avanti da tempo, tra ricarica proprietaria SuperCharge sempre più veloce e batterie portatili pensate per accompagnare la crescente potenza dei propri smartphone.

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Specifiche tecniche del power bank

Il dispositivo supporta la ricarica rapida a 100 W in entrambe le direzioni tramite lo standard proprietario SuperCharge di Huawei. Secondo l’azienda, questa potenza permette di ricaricare uno smartphone compatibile come il Mate 80 Pro fino all’85% in circa 30 minuti. Poiché la specifica da 100 W è bidirezionale, è possibile ricaricare anche il power bank stesso alla stessa velocità, a patto di disporre di un alimentatore da parete compatibile.

Per la connettività, il power bank integra un cavo USB-C in silicone liquido che si aggancia magneticamente al lato del dispositivo quando non in uso. È presente anche una seconda porta USB-C standard. È possibile caricare due dispositivi contemporaneamente e in quel caso, il cavo integrato eroga fino a 66 W, mentre la seconda porta si ferma a 40 W.

Supporta anche la ricarica pass-through, che permette di collegare la batteria a una presa a muro e caricare contemporaneamente un telefono connesso. Huawei dichiara che il cavo integrato è certificato per resistere a 10.000 cicli di piegatura e trazione.

Un tracker Bluetooth integrato nell’ecosistema

La vera chicca di questo power bank è la capacità di funzionare anche come tracker Bluetooth all’interno dell’ecosistema Huawei, un tipo di funzionalità su cui Google sta lavorando da tempo anche a livello di sistema operativo Android, come emerso in passato con i primi rumor sul rilevamento nativo dei tracker Bluetooth.

Se si smarrisce la batteria, si può usare uno smartphone Huawei compatibile per farla squillare. Se è completamente fuori portata, il telefono può mostrare l’ultima posizione nota della batteria su una mappa, con posizionamento anche a livello di piano dell’edificio.

Per gli utenti con telefoni che eseguono HarmonyOS 6.1 o versioni successive, il sistema operativo mostrerà la percentuale di batteria residua del power bank, fornirà avvisi sulla temperatura e invierà un allarme se si dimentica il dispositivo. È inoltre possibile controllare lo stato di salute della batteria e installare aggiornamenti firmware tramite l’app Huawei AI Life.

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Norme di sicurezza e prezzo di lancio

Per rispettare le nuove regolamentazioni di sicurezza 3C, Huawei afferma di utilizzare le proprie celle Whale, dotate di isolamento in ceramica. Il dispositivo si affida a cinque sensori di temperatura distribuiti su batteria, circuito stampato e porte per monitorare il calore, insieme a materiali in grafite pensati per mantenere fresco l’hardware durante le sessioni di ricarica a 100 W.

Sempre in questi giorni, Huawei ha svelato anche il MateBook Pro S da 798 grammi, dotato di display con protezione privacy integrata, processore Kirin XE90 e fino a 18 ore di autonomia. L’azienda ha inoltre annunciato il Vision Smart Screen 6 SE, con tecnologia RGB MiniLED di livello flagship.

Se facciamo un paragone con i predecessori, il salto di potenza rispetto ai power bank Huawei del passato è notevole con i primi modelli con supporto alla ricarica rapida proprietaria che erano fermi a 22 W, poi saliti a 40 W con l’arrivo della serie Mate 20 e successivamente a 66 W con i modelli più recenti dedicati alla gamma Mate.

Il passaggio ai 100 W bidirezionali segna quindi un ulteriore balzo in avanti, reso necessario anche dalla crescente capacità delle batterie montate sui flagship Huawei più recenti, che richiedono tempi di ricarica sempre più rapidi per restare competitivi rispetto alla concorrenza.

Huawei All-in-One Charging Power Bank sarà disponibile nelle prossime settimane a un prezzo di 399 yuan cinesi, circa 51 euro al cambio.