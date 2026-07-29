Sono passati poco più di due mesi dall’arrivo della versione 4.0 di Snapseed, l’app per l’editing fotografico che non veniva “toccata” da anni e che è stata completamente rinnovata rispetto alla precedente versione per implementare nuove funzionalità e donarle un look decisamente più attuale.

Da allora, Google ha rilasciato parecchi aggiornamenti minori per quest’app, al fine di sistemare i bug e aggiungere piccole novità, e nelle ultime ore ha rilasciato l’ennesimo aggiornamento del mese di luglio che nasconde indizi su alcune novità in fase di sviluppo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Quante novità in arrivo su Snapseed

Analizzando la versione 4.1.3.955449878 dell’app Snapseed per dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che il team di sviluppo sta mettendo a punto tante nuove funzionalità per l’app (via Android Authority) che ha recentemente guadagnato un supporto RAW notevolmente ampliato. Nessuna delle novità di cui parleremo è ancora stata messa a disposizione degli utenti.

Strumento per la correzione del colore

La prima novità è un nuovo strumento per la correzione del colore ed essa si concretizza a pochi giorni di distanza da quando il team di Snapseed ha chiesto agli utenti su Reddit un feedback sull’implementazione della correzione del colore nell’app.

Questo strumento consentirà agli utenti di regolare singolarmente ombre, mezzi toni e luci, oppure di applicare modifiche globali all’intera immagine. Riguardo i colori, la selezione avviene da una ruota dei colori ma è poi possibile perfezionare cinque parametri (tinta, saturazione, luminanza, morbidezza, range). Un doppio tap sulla ruota dei colori ripristina rapidamente il colore selezionato.

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Possibilità di scattare foto in formato RAW (DNG)

Andando oltre, l’app nasconde alcuni indizi circa un ulteriore ampliamento del supporto RAW: il team di sviluppo dovrebbe consentire agli utenti di scattare immagini direttamente in formato RAW (quindi conservando tutti i dati del sensore ed eliminando l’elaborazione automatica), andando oltre la possibilità attuale che consente di modificare le immagini RAW.

Alcune stringhe di codice presenti suggeriscono dettagli aggiuntivi su come verrà implementata la possibilità di scattare in formato RAW, il cui prodotto sarà un file DNG e un file JPEG (elaborato minimamente), attivabile tramite un menù nelle opzioni della fotocamera integrata.

Esposizione: L’esposizione effettiva dell’immagine catturata potrebbe differire dall’anteprima in tempo reale, che è stata corretta tramite gamma per una migliore visibilità.

L’esposizione effettiva dell’immagine catturata potrebbe differire dall’anteprima in tempo reale, che è stata corretta tramite gamma per una migliore visibilità. Ri-modifica : L’opzione “Cattura l’originale per la modifica” è abilitata per impostazione predefinita. Se si applicano dei filtri, l’originale viene salvato in formato DNG e l’immagine modificata in formato JPEG.

: L’opzione “Cattura l’originale per la modifica” è abilitata per impostazione predefinita. Se si applicano dei filtri, l’originale viene salvato in formato DNG e l’immagine modificata in formato JPEG. Selfie: Le immagini scattate con la fotocamera frontale non vengono specchiate, preservando i pixel esatti catturati direttamente dal sensore.

Le immagini scattate con la fotocamera frontale non vengono specchiate, preservando i pixel esatti catturati direttamente dal sensore. Zoom: La funzione pinch-to-zoom non è supportata. L’acquisizione è limitata ai rapporti di aspetto fisici dell’obiettivo (ultra grandangolare, principale, teleobiettivo) e a un ritaglio 2x dell’obiettivo principale.

La funzione pinch-to-zoom non è supportata. L’acquisizione è limitata ai rapporti di aspetto fisici dell’obiettivo (ultra grandangolare, principale, teleobiettivo) e a un ritaglio 2x dell’obiettivo principale. Aspetto naturale: Preserva l’aspetto naturale e non elaborato dei dati RAW (ignorando le correzioni predefinite di colore e gamma) in un formato JPEG compatibile.

Strumento per creare collage

La terza e ultima novità in fase di sviluppo (e quindi nascosta) per l’app Snapseed è rappresentata da uno strumento per creare collage. Gli utenti potranno scegliere le proporzioni dell’area di lavoro (tra 1:1, 4:5, 16:9, 9:16 e così via) e potranno sfruttare opzioni per invertire l’orientamento, cambiare lo sfondo, ritagliare le immagini e scambiarne la posizione.

Lo strumento dovrebbe inoltre supportare i livelli, consentendo agli utenti di aggiungere immagini, testo e altri blocchi di contenuto in sovrimpressione, e supportare il salvataggio dei progetti, consentendo agli utenti di riprendere un lavoro incompiuto, salvare una copia o apportare modifiche.

Come scaricare o aggiornare l’app di Snapseed

L’app Snapseed per dispositivi Android può essere scaricata o aggiornata gratuitamente tramite il Google Play Store: per farlo basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.

La stessa app è disponibile anche per iPhone o iPad e può essere scaricata/aggiornata tramite l’App Store di Apple: per farlo basterà effettuare un tap su questo link e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.