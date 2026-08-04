Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy S27 Ultra, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati all’inizio del prossimo anno.

Nelle scorse ore sono emersi nuovi interessanti dettagli sulle caratteristiche del comparto fotografico posteriore, ossia una delle componenti che dovrebbero introdurre le novità più importanti.

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Una novità importante per la fotocamera di Samsung Galaxy S27 Ultra

Stando ad un report proveniente dalla Corea del Sud, Samsung Galaxy S27 Ultra dovrebbe vantare per tutte le sue tre fotocamere posteriori la stessa tecnologia con processo di stampa a getto d’inchiostro per le lenti già adottata su Samsung Galaxy S26 Ultra.

Così come viene spiegato da Ice Universe su X, tale soluzione dovrebbe consentire al colosso coreano di ridurre lo spessore del modulo fotografico.

Solitamente una lente della fotocamera di uno smartphone è composta da sei a otto elementi con sottili pellicole di plastica tra di essi con il compito di assorbire la luce, che tuttavia aumentano lo spessore e possono comunque consentire alla luce di rimbalzare all’interno, causando fastidiosi riflessi.

Ebbene, il nuovo metodo di Samsung utilizza attrezzature a inchiostro per stampare materiale opaco nero per assorbire la luce direttamente sulla superficie della nervatura esterna delle lenti, consentendo di ridurre la distanza tra gli elementi e avere così più spazio per sensori più grandi, ottiche più complesse e sistemi di stabilizzazione ottica dell’immagine più potenti.

Ad ogni modo, in Samsung Galaxy S27 Ultra saranno mantenute anche le pellicole tradizionali per il blocco della luce, in quanto il colosso coreano avrebbe in programma di applicare lo speciale rivestimento a inchiostro solo su strati lenticolari selezionati (in particolare per le lenti L3 Tele, L3 Wide e L6 Wide) e ciò suggerisce un’introduzione graduale della nuova tecnologia, che potrebbe garantire agli utenti anche miglioramenti per gli scatti notturni e in controluce.

Sarà interessante scoprire se il produttore sfrutterà questa riduzione di spazio per integrare un sensore più grande o se preferirà contenere lo spessore del device.

Ricordiamo che la presentazione della serie Samsung Galaxy S27 è in programma per l’inizio del prossimo anno e ciò significa che abbiamo ancora diversi mesi, pertanto, per scoprire quali saranno le novità studiate dal colosso coreano.