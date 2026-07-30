I possessori di Google Pixel 4, Pixel 4 XL e, soprattutto, Pixel 4a possono tirare un sospiro di sollievo. Da circa due mesi, molti utenti di questi dispositivi si trovavano alle prese con un fastidioso problema di boot loop, ovvero un ciclo continuo di riavvii che rendeva di fatto impossibile utilizzare il telefono. Non un blocco totale del dispositivo, quanto piuttosto una situazione che induceva lo smartphone a riavviarsi in continuazione, senza lasciare all’utente alcuna reale possibilità di intervenire o risolvere autonomamente il guasto.

Rispetto ad altri malfunzionamenti software, dove è possibile provare soluzioni come la disinstallazione di un’app o il ripristino di alcune impostazioni, il boot loop è dunque uno degli scenari più frustranti in assoluto per chi lo vive in prima persona, secondo solo al blocco definitivo e irreversibile di un dispositivo. Ebbene, dinanzi a questi fastidi, Google ha finalmente messo una pezza.

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La segnalazione iniziale e la promessa di Google

Ricordiamo ai nostri lettori che le prime lamentele da parte dei possessori di Pixel 4 e Pixel 4a erano emerse circa un mese fa, quando diversi utenti avevano iniziato a raccontare online le proprie disavventure con i telefoni bloccati in questo ciclo di riavvii infinito. Nel giro di una settimana da quelle prime segnalazioni, Google era intervenuta ufficialmente per rassicurare la propria community, annunciando che una soluzione era già in lavorazione. L’azienda aveva inoltre specificato che il correttivo sarebbe stato distribuito nell’ambito dell’aggiornamento di sistema Play previsto per il mese di luglio.

Nonostante l’annuncio, nelle note di rilascio ufficiali pubblicate da Google non era comparso alcun riferimento esplicito a questa correzione, generando qualche dubbio sull’effettiva implementazione della patch. A dissipare le incertezze ci hanno pensato però gli stessi utenti coinvolti, che nelle scorse ore hanno iniziato a confermare, attraverso i canali social e i forum dedicati al Pixel 4a, come l’ultimo aggiornamento Play abbia finalmente messo la parola fine ai continui riavvii dei loro dispositivi.

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Come risolvere il problema se non si ha ancora ricevuto la patch

Per chi non avesse ancora ricevuto l’aggiornamento risolutivo, suggeriamo un piccolo accorgimento pratico: disattivare la connessione Wi-Fi prima che il telefono si riavvii nuovamente, per poi tentare di scaricare l’aggiornamento Play sfruttando la connessione dati cellulare. Una volta completata l’installazione, il fastidioso incubo del boot loop dovrebbe finalmente appartenere al passato.

Va in ogni caso sottolineato come gli utenti coinvolti abbiano dovuto convivere con questo disagio per ben due mesi prima di vedere risolto il problema. Se da un lato è comprensibile una certa insofferenza per i tempi piuttosto lunghi impiegati per arrivare a una soluzione definitiva, dall’altro resta comunque positivo constatare come Google continui a dedicare attenzione e risorse al supporto anche di dispositivi ormai non più recentissimi come questi, dimostrando un impegno concreto nella manutenzione della propria gamma hardware nel tempo.