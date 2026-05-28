I Gruppi di Facebook sono uno degli strumenti più utilizzati sul social network di Meta. Si tratta di spazi tematici in cui milioni di persone si ritrovano per discutere di interessi comuni, chiedere consigli, organizzarsi, condividere esperienze. Eppure, per com’è impostato Facebook, i Gruppi restano in secondo piano rispetto al feed principale, spesso sommersi da contenuti eterogenei. Per questo motivo Meta ha pensato a un’applicazione dedicata proprio ai Gruppi. Non è una vera e propria novità. Meta ci aveva già provato nel 2014 con Facebook Groups, un’app dedicata esclusivamente ai Gruppi che poi è stata dismessa solamente tre anni dopo. Ora quell’idea torna in vita, con un nome nuovo e un’ambizione diversa. Si tratta di Forum.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Cos’è Forum e come funziona

Meta ha lanciato una nuova app chiamata Forum. L’applicazione, individuata sull’App Store, si presenta come “uno spazio dedicato alle conversazioni che contano di più per te”, costruita attorno ai Gruppi Facebook. Praticamente Forum porta i Gruppi fuori dal contesto caotico del feed principale e li isola in un’esperienza dedicata.

Previous Next Fullscreen

Il feed di Forum mostra esclusivamente le conversazioni dei Gruppi di cui l’utente fa già parte. Ovviamente non manca il lato propositivo. Al primo accesso, agli utenti viene chiesto di selezionare gli argomenti di proprio interesse, così da far emergere anche contenuti da Gruppi non ancora seguiti ma potenzialmente rilevanti. Tutto ciò che viene pubblicato tramite Forum rimane sincronizzato con Facebook, e viceversa.

La funzione più significativa di Forum è quella che Meta chiama “Ask”. Questa funzionalità di intelligenza artificiale aggrega le risposte provenienti da diversi Gruppi per aiutare gli utenti a trovare informazioni in modo più efficiente. Il meccanismo ricorda da vicino il modo in cui Google restituisce i risultati di ricerca attingendo ai contenuti di Reddit. Anziché cercare manualmente tra migliaia di post, l’utente può porre una domanda e ottenere una risposta sintetizzata a partire dalle discussioni reali già presenti nei Gruppi.

L’idea di fondo, molto interessante sotto diversi punti di vista, è che Meta voglia intercettare una pratica ormai consolidata, ovvero quella di aggiungere la parola “Reddit” alle ricerche su Google per ottenere risposte autentiche da persone reali, anziché contenuti ottimizzati per i motori di ricerca. Meta gestisce già milioni di Gruppi su argomenti analoghi, e Forum punta a offrire un’esperienza più orientata alla discussione autentica.

Per utilizzare Forum è necessario un account Facebook esistente. I Gruppi di cui si è già membri vengono trasferiti automaticamente nella nuova app insieme al profilo e alla cronologia delle attività. L’app consente l’uso di username anonimi, come già avviene su Facebook, ma gli amministratori dei Gruppi conservano accesso all’identità reale degli utenti. Per il momento Forum è disponibile esclusivamente su iPhone, nell’App Store statunitense, e richiede iOS 18 o versioni successive. Meta non ha comunicato se e quando arriverà su Android o su altre piattaforme.