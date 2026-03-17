Come previsto, quest’oggi è stata lanciata la serie POCO X8 Pro, composta da due nuovi smartphone Android: si tratta di POCO X8 Pro e di POCO X8 Pro Max, due dispositivi che condividono solo una parte delle specifiche tecniche e che possono entrambi contare su generose offerte di lancio. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

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Ufficiale la serie POCO X8 Pro: batterie super e cuori MediaTek

Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, ma anche di anticipazioni da parte della stessa casa cinese, la serie POCO X8 Pro è finalmente ufficiale. Come preventivato, parliamo di due nuovi modelli, denominati POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max: la coppia condivide alcune specifiche, ma si distingue in particolare per quanto riguarda il cuore (MediaTek in entrambi i casi), la batteria (generosa in entrambi i casi) e non solo.

“Con la nuova serie POCO X8 Pro, abbiamo reso la tecnologia all’avanguardia e le esperienze di livello flagship ancora più accessibili agli utenti di tutto il mondo”, ha dichiarato Kang Lou, Senior Product Marketing Manager e Spokesperson di POCO Global. “Per la prima volta, presentiamo il nostro modello Pro Max – POCO X8 Pro Max – per superare ogni limite in termini di prestazioni. Allo stesso tempo, POCO X8 Pro offre un’esperienza completa e potenziata, con un valore eccezionale“.

SoC, prestazioni e batterie gigantesche

POCO X8 Pro Max è il primo smartphone ad essere alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 9500s, in grado di fargli raggiungere un punteggio AnTuTu di 3.085.998: il chipset è realizzato con un processo a 3 nm e presenta un design della CPU 4+4 All Big Core con velocità di clock massima di 3,73 GHz. Al suo fianco trovano posto 12 GB di RAM LPDDR5X a 9600 Mbps e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.1.

POCO X8 Pro resta in casa MediaTek con il Dimensity 8500-Ultra, che offre un miglioramento del 25% lato prestazioni della GPU e un minore consumo energetico rispetto alla generazione precedente. Entrambi i nuovi smartphone supportano il ray tracing a livello hardware, per sessioni di gioco ancora più immersive grazie a illuminazione e riflessi più realistici.

Restando in tema gaming, la serie POCO X8 Pro integra la WildBoost Optimization, una tecnologia che prevede in modo intelligente il carico di calcolo per ogni fotogramma all’interno di ogni ciclo di generazione, consentendo un intervento proattivo per prevenire cali di frame rate. Grazie a tutto questo, gli smartphone offrono frame rate più stabili e un consumo energetico inferiore, anche durante le sessioni di gioco più intense. WildBoost Optimization supporta funzionalità come Smart frame rate, Super resolution 1.5K, super resolution touch 24x e Game HDR.

Per mantenere stabili le prestazioni entra in gioco la tecnologia LiquidCool. POCO X8 Pro Max offre un sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop con un’area di raffreddamento a liquido di 5800 mm², e una speciale sporgenza 3D sopra il chipset utile per migliorare l’efficienza termica e ridurre la temperatura del SoC fino a 3°C. Anche il fratello minore offre un sistema di raffreddamento efficiente: a bordo c’è infatti il POCO 3D Dual-layer IceLoop da 5300 mm².

Uno dei punti di forza di entrambi i nuovi smartphone Android è senza dubbio la batteria: X8 Pro dispone di una batteria al silicio-carbonio da 6500 mAh, ma è soprattutto X8 Pro Max a stupire grazie alla sua batteria da ben 8500 mAh, con mantenimento di almeno l’80% della capacità anche dopo 1600 cicli di ricarica.

In entrambi i casi abbiamo una ricarica rapida cablata HyperCharge da 100 W e una ricarica inversa da 27 W. La ricarica intelligente gestisce in modo smart la velocità e la distribuzione dell’energia tra il sistema e la batteria, ed è progettata per monitorare costantemente le temperature.

Display AMOLED e audio

Entrambi gli smartphone possono contare su display AMOLED con refresh rate a 120 Hz: la diagonale è di 6,59 pollici su POCO X8 Pro e di 6,83 pollici su POCO X8 Pro Max. Entrambi raggiungono una luminosità di picco di 3500 nit sul 25% del pannello M10, che integra un nuovissimo materiale luminescente rosso e offre immagini più brillanti e consumi energetici ridotti.

La serie supporta il PWM dimming a 3840 Hz e offre tre certificazioni TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, per visibilità e comfort in varie condizioni di illuminazione. Il modello Pro Max integra anche un lettore di impronte a ultrasuoni per uno sblocco più rapido.

Lato audio, POCO X8 Pro Max dispone di doppi altoparlanti simmetrici 1115F con Hi-Res Audio e Dolby Atmos, con opzioni di volume personalizzate che si adattano ai diversi scenari di ascolto (con tanto di aumento del volume del 440%)

Fotocamere con sensore principale da 50 MP

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i due smartphone condividono diversi aspetti: in entrambi i casi troviamo una fotocamera anteriore da 20 MP e una doppia fotocamera principale con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP; POCO X8 Pro Max offre il sensore di immagine Light Fusion 600, mentre POCO X8 Pro un sensore Sony IMX882.

Per la creatività, la serie supporta funzioni di scatto come UltraSnap e Dynamic Shots, che rendono semplice catturare i movimenti continui. Inoltre, la conversione fluida tra video e foto live è ora supportata su tutta la gamma, mentre l’AI Creativity Assistant va a semplificare l’editing e il miglioramento della qualità dell’immagine.

Le schede tecniche complete

Specifiche tecniche di POCO X8 Pro: display AMOLED da 6,59 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 8500-Ultra

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, infrarossi, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W

per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di POCO X8 Pro

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Specifiche tecniche di POCO X8 Pro Max: display AMOLED da 6,83 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 9500s

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

connettività 5G, Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0, GPS, NFC, infrarossi, porta USB Type-C

, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, infrarossi, porta USB Type-C doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP

batteria da 8500 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W

con ricarica rapida cablata da 100 W per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di POCO X8 Pro Max

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Design premium

La serie POCO X8 Pro offre un design definito come minimalista e premium. Il modello Pro Max è caratterizzato da un telaio in metallo e da un retro in fibra di vetro, per una sensazione premium al tatto, mentre X8 Pro si distingue per le cornici ultra-sottili e per l’elevato rapporto schermo-corpo.

Entrambi i dispositivi propongono decorazioni della fotocamera ispirate alle piste da corsa, con una luce RGB dinamica che offre effetti di illuminazione personalizzabili in risposta alle notifiche e ad altre situazioni (ricarica, gaming, riproduzione musicale e attività fotografiche).

L’azienda ha pensato anche alla durabilità, e ha dotato tutti e due i modelli di vetro Corning Gorilla Glass 7i e di certificazioni IP66 e IP68 contro acqua e polvere. In più, il modello di punta può contare sulla certificazione SGS Premium Performance a 5 stelle, che attesta la resistenza a cadute, schiacciamenti e flessioni.

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Novità software con HyperOS 3

La serie POCO X8 Pro arriva sul mercato con Xiaomi HyperOS 3, che promette un’esperienza quotidiana intelligente, reattiva e connessa. Troviamo Xiaomi HyperConnect (che assicura un’interazione fluida tra dispositivi), Xiaomi HyperIsland (che offre un supporto esteso per le attività live delle varie applicazioni a colpo d’occhio) e naturalmente la compatibilità con le funzionalità di intelligenza artificiale, come Google Gemini e Cerchia e Cerca con Google.

Su tutta la serie debutta Xiaomi Offline Communication, che permette di eseguire chiamate vocali anche in assenza di rete, e POCO X8 Pro Max integra il supporto alle eSIM.

La serie introduce anche la Modalità Acquisto Biglietti, che può aiutare l’utente ad acquistare i biglietti più velocemente durante le vendite ad alta richiesta, migliorando la reattività del tocco e ottimizzando la potenza di elaborazione del telefono (sarà disponibile a partire da maggio 2026).

Prezzi e super offerte di lancio per POCO X8 Pro e X8 Pro Max

POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max sono disponibili da subito all’acquisto ai seguenti prezzi consigliati:

POCO X8 Pro (Black, White e Mint Green): 8-256 GB a 399,90 euro (309,90 euro in offerta lancio) 8-512 GB a 449,90 euro (339,90 euro in offerta lancio) 12-512 GB a 479,90 euro (369,90 euro in offerta lancio)

POCO X8 Pro Max (Black, White e Blue): 12-256 GB a 529,90 euro (429,90 euro in offerta lancio) 12-512 GB a 579,90 euro (469,90 euro in offerta lancio)



Entrambi possono contare su diverse iniziative di lancio che fanno scendere le cifre in modo consistente. Sia sul sito ufficiale sia su Amazon è possibile sfruttare le offerte per scendere alle cifre indicate qui sopra, ma sul sito ufficiale si può anche aggiungere un coupon esclusivo: per POCO X8 Pro è attivo il coupon POCOX8PAW, che offre uno sconto ulteriore del 10%, mentre per POCO X8 Pro Max c’è il coupon POCOX8PMAW, che regala uno sconto del 15%.

Sfruttando entrambe le promozioni del sito ufficiale è dunque possibile scendere fino a:

POCO X8 Pro: 8-256 GB a partire da 278,91 euro 8-512 GB a partire da 305,91 euro 12-512 GB a partire da 332,91 euro

POCO X8 Pro Max: 12-256 GB a partire da 365,41 euro 12-512 GB a partire da 399,41 euro



In più, sempre sul sito è possibile sfruttare un coupon del 50% sul caricabatterie in caso di acquisto contestuale, 50 euro di extra valutazione dell’usato con l’acquisto di POCO X8 Pro Max, e il pagamento a tasso zero in 3, 12 o 24 mesi. Inoltre, sono previsti Mi Point triplicati e la possibilità di utilizzare i punti per risparmiare fino al 12%.

Gli acquirenti possono disporre di una prova gratuita di 3 mesi di Spotify Premium e di una prova gratuita di 2 mesi di YouTube Premium.