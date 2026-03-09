Come annunciato qualche giorno fa, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sta arrivando in una rinnovata edizione: l’evento di quest’anno prenderà il via tra poche ore, alla mezzanotte del 10 marzo 2026, e proseguirà fino alle 23:59 del 16 marzo 2026. Facciamo il punto su tutto quello che serve sapere: quali tipi di offerte ci saranno, quali sconti sono già attivi, come funziona la promozione e così via.

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Poche ore alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: cosa c’è da sapere

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è un evento ideato per celebrare l’arrivo della bella stagione: l’edizione di quest’anno partirà tra poche ore, anche se come spesso capita con questa tipologia di eventi, negli scorsi giorni sono arrivate numerose offerte anticipate, riguardanti anche alcuni tra i principali servizi Amazon, come Audible, Amazon Music Unlimited e Kindle Unlimited, ma anche i dispositivi Amazon della gamma Fire TV Stick, Kindle, Echo e così via.

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon: le date e quali sconti ci saranno

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon partirà tra poche ore, alla mezzanotte tra il 9 e il 10 marzo 2026, e proseguirà senza sosta fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026. Viene data dunque una settimana di tempo per approfittare delle proposte, ma gli sconti migliori potrebbero andare esauriti ben prima del termine, anche dopo pochi minuti.

Come sempre, durante l’evento sarà possibile accedere a migliaia di sconti sparsi per le tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. L’iniziativa offrirà sconti su smartphone, tablet, smartwatch, smartband, cuffie wireless, accessori di ogni genere (tra cui power bank e caricabatterie), ma anche PC, smart TV, videogiochi, console, prodotti per la pulizia smart della casa e tanto tanto altro.

A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte della Festa di Primavera sono generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

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Come trovare le offerte migliori della Festa delle Offerte di Primavera

Per trovare i migliori sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon basta seguire questi semplici consigli. Innanzitutto è possibile seguire i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove pubblichiamo solo sconti, nuovi minimi storici e offerte vere, selezionate manualmente e con cura:

PrezziTech per le offerte sulla tecnologia a 360°;

per le offerte sulla tecnologia a 360°; ScontiPuntoCasa per le offerte sui prodotti di largo consumo;

per le offerte sui prodotti di largo consumo; ErroriBomba: qui è meglio tenere le notifiche attive perché segnaliamo errori di prezzo o le offerte più incredibili.

Il secondo consiglio è ovviamente quello di visitare i nostri siti: TuttoAndroid.net, TuttoTech.net e SmartDomotica.it in base alla tipologia di prodotti che interessano di più. In questi sette giorni di evento pubblicheremo infatti le offerte più utili anche qui.

Le offerte già attive su Amazon

Come accennato, nonostante la Festa delle Offerte di Primavera non sia ancora ufficialmente partita, su Amazon sono già attivi numerosi sconti su prodotti tech e servizi. In particolare vi segnaliamo:

L’evento partirà il 10 marzo 2026, ma al link qui in basso potete già iniziare a dare uno sguardo alle iniziative pensate per l’evento e a tutte le offerte già attive.