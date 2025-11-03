A poco più di due settimane dal lancio in Cina, come da programma, REDMAGIC ha da poche ore ufficializzato il nuovo REDMAGIC 11 Pro nella variante destinata al mercato Global.

A differenza di quanto proposto sul mercato di casa, il produttore cinese porta dalle nostre parti un solo modello che, di fatto, rappresenta una sorta di via di mezzo tra gli 11 Pro e 11 Pro+ cinesi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi disponibilità, prezzi e promo lancio dello smartphone che punta al ruolo di gaming phone definitivo.

REDMAGIC 11 Pro arriva nella variante Global

REDMAGIC ha da poche ore presentato ufficialmente REDMAGIC 11 Pro nella sua variante Global, un prodotto leggermente diverso da quello che abbiamo conosciuto poco più di due settimane fa perché “guadagna” alcune peculiarità che, in Cina, troviamo solo del modello Pro+ (che qua non arriva).

Il cuore rimane lo stesso: Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm affiancato dal chip dedicato REDMAGIC RedCore R4, da memorie RAM velocissime fino a 24 GB (tipo LPDDR5T) e da spazio di archiviazione fino a 1 TB, anche in questo caso con memorie velocissime (tipo UFS 4.1 Pro).

A tenere a bada la potenza bruta del più recente SoC flagship di casa Qualcomm troviamo il sistema di raffreddamento AquaCore: il sistema è ibrido e include raffreddamento a liquido fluorurato a flusso (per estrarre il calore da CPU e batteria), camera di vapore da 13.116 mm² (con design 4D brevettato), Liquid Metal 3.0 (per migliorare la conduttività termica nella zona occupata dalla camera di vapore) e TurboFan 4.0 a 24.000 giri al minuto (una super ventola impermeabile e silenziosa).

Il sistema di raffreddamento è “a vista”, soprattutto con le due colorazioni trasparenti in cui viene proposto lo smartphone (c’è anche una colorazione opaca). Quando si attiva il sistema di raffreddamento a liquido, un anello blu traslucido ruota “con grazia” e crea un look distintivo e futuristico che rende molto sottile il confine tra funzionalità e design.

Frontalmente, inserito nella scocca con la tecnologia Full-Screen 2.0 che consente allo smartphone di raggiungere un rapporto schermo-corpo del 95,3% (complice la fotocamera UDC), troviamo il display BOE X10 AMOLED che riduce il consumo energetico del 10% e migliora la precisione del colore e la risposta in movimento: il pannello è da 6,85 pollici, offre la risoluzione 1.216 x 2.688 pixel e supporta il refresh rate fino a 144 Hz.

Come anticipato, REDMAGIC 11 Pro punta al ruolo di gaming phone definitivo e, per far ciò, si affida al nuovo chip Synaptics che può spingersi fino a 3.000 Hz nel campionamento istantaneo del tocco (o 360 Hz a schermo intero). Ciò contribuisce a ridurre la latenza e migliorare la reattività. Il sistema Magic Touch 3.0 si preoccupa, invece, di ridurre i tocchi involontari. Il produttore cinese ha poi confermato i grilletti dorsali da 520 Hz con reattività nell’ordine dei millisecondi. Il lettore delle impronte digitali diventa ultrasonico.

Altre specifiche che possiamo trovare a bordo di questo smartphone sono un comparto fotografico triplo (anche se, oltre ai due sensori principale e ultra-wide da 50 megapixel troviamo un sensore macro da 2 megapixel), un ottimo comparto connettività e una batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh: l’unità è più piccola di quella che troviamo nella variante cinese (8.000 mAh) ma, in questo caso, oltre alla ricarica cablata a 80 W, abbiamo la ricarica wireless a 80 W.

Chiude il pacchetto il sistema operativo REDMAGIC OS 11, basato su Android 16, che è pervaso dall’intelligenza artificiale targata Google: abbiamo Gemini, la modifica delle immagini con Google Foto, la ricerca tramite lo schermo con Cerchia e Cerca. Troviamo poi le traduzioni in tempo reale e i sottotitoli per le chiamate, funzioni offerte dall’assistente MORA proprietario di REDMAGIC.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMAGIC 11 Pro.

Dimensioni: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm

x x Peso: 230 grammi

Display: AMOLED BOE X10 da 6,85″ (1.216 x 2.688 pixel) Refresh rate a 144 Hz PWM Dimming a 2.592 Hz Luminosità massima a 1.800 nit

da (1.216 x 2.688 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

(3 nm) Memoria RAM: 12/16/24 GB (LPDDR5T)

(LPDDR5T) Spazio di archiviazione: 256/512 GB o 1 TB (UFS 4.1 Pro)

o (UFS 4.1 Pro) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 50 MP ultra-wide + 2 MP macro)

(50 MP principale + 50 MP ultra-wide + 2 MP macro) Fotocamera anteriore: 16 MP (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.500 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 80 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: REDMAGIC OS 11 su base Android 16

Immagini dello smartphone

REDMAGIC 11 Pro arriva sul mercato italiano in tre colorazioni: Cryo (finitura opaca in nero), Nightfreeze (finitura trasparente in nero) e Subzero (finitura trasparente in argento).

Disponibilità, prezzi e promo del nuovo REDMAGIC 11 Pro

Il nuovo REDMAGIC 11 Pro sarà ufficialmente in vendita a partire dal prossimo 19 novembre in tre diverse configurazioni di memoria, non tutte disponibili con le tre colorazioni. Ecco i prezzi consigliati:

Configurazione 12+256 GB (colorazione nera opaca) al prezzo di 699 euro

(colorazione nera opaca) al prezzo di Configurazione 16+512 GB (colorazioni trasparenti) al prezzo di 799 euro

(colorazioni trasparenti) al prezzo di Configurazione 24 GB + 1 TB (colorazioni trasparenti) al prezzo di 999 euro

