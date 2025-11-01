Amazon entra “ufficialmente” nel periodo natalizio con un cambiamento temporaneo nella politica dei resi, puntuale come ogni anno: il colosso dell’e-commerce ha infatti esteso il periodo di reso per gli acquisti effettuati in questi giorni, pur lasciando alcune limitazioni sui prodotti più bersagliati dai cosiddetti “furbetti” del reso. Giusto in tempo non solo per i primi regali di Natale, ma anche per l’arrivo del Black Friday.

Il periodo di reso Amazon si allunga, con qualche limitazione

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie 2025 anche Amazon diventa più “buona” e torna a estendere il periodo di reso per gli acquisti effettuati in queste settimane. Più precisamente, acquistando un articolo tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2025, il reso può essere richiesto entro il 31 gennaio 2026, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento (se l’arrivo della merce dovesse ritardare).

Questa è la regola generale, ma per alcune tipologie di prodotti ci sono comunque delle limitazioni, e ci riguardano da vicino. Anche questa volta le categorie coinvolte in queste ultime sono quelle più esposte al fenomeno dei “furbetti” del reso, e sono: Elettronica, Foto e Videocamere, Portatili e Tablet, Desktop e Monitor, Componenti per Computer, Archiviazione e Periferiche, Musica, DVD e Video, Videogiochi e Console, Cancelleria e prodotti per ufficio. Per queste categorie di prodotti il periodo di reso rimane di 14 giorni dal ricevimento (come quello standard per legge), a meno che i prodotti non vengano restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti: in quel caso si estende fino al 15 gennaio 2026.

Per ulteriori dettagli riguardanti le politiche di reso di Amazon in questo periodo (e in generale) potete consultare la pagina dedicata del sito. Come probabilmente saprete, nei prossimi giorni si apriranno le offerte del Black Friday: alcuni, come Samsung, HONOR e Xiaomi, sono partiti con un bell’anticipo, ma il periodo del venerdì nero (che quest’anno cade il 29 novembre) si sta avvicinando e sicuramente Amazon proporrà offerte dedicate. Nell’attesa potete consultare le offerte del momento al link qui in basso.