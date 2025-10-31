C’è un nuovo aggiornamento per Lente d’ingrandimento, l’app di accessibilità che Google ha implementato nei propri smartphone a partire dal 2023, con la gamma Pixel 8, e che ha raggiunto la versione 2.0 l’anno seguente, in occasione del lancio dei Pixel 9.

La nuova versione dell’app porta con sé una piccola novità per tutti e una novità esclusiva per i Pixel pieghevoli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per l’app Lente d’ingrandimento dei Pixel

Google continua a “prendersi cura” delle funzioni di accessibilità presenti nel sistema operativo Android e, oltre a quelle integrate nel sistema operativo (e quindi potenzialmente disponibili per tutti i produttori), mette a disposizione alcune funzioni esclusive per gli utenti Pixel.

Tra queste rientra Lente d’ingrandimento, un’app che consente agli utenti ipovedenti (ma non solo) di sfruttare la fotocamera dello smartphone per ingrandire i testi di piccoli dimensioni, visualizzare dettagli di oggetti o ingrandire testi distanti.

Nel mese di giugno, l’app ha guadagnato la funzione di ricerca del testo in tempo reale mentre negli ultimi giorni, con l’aggiornamento alla versione 2.0.0.826324209, guadagna due ulteriori novità.

La prima viene svelata dalle note di rilascio fornite da Google. L’app ha ora una marcia in più sui Pixel pieghevoli, ovvero Pixel Fold, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 10 Pro Fold: “ora puoi sfruttare lo schermo aperto più grande per vedere il mondo che ti circonda con ancora più dettagli“.

La seconda novità è qualcosa di “tangibile” per tutti gli utenti Pixel che installano l’aggiornamento. Selezionando il pulsante Opzioni (quello in basso a sinistra nell’interfaccia utente), il pulsante di scatto e i controlli dello zoom rimangono presenti sullo schermo; in precedenza sparivano.

Il foglio a comparsa dal basso, come potrete notare dalla seguente immagine, diventa quindi più alto. Gli elementi presenti in precedenza rimangono nella nuova versione dell’interfaccia, anche se il selettore delle schede Filtri, Contrasto e Luminosità e le relative opzioni vengono spostate più in alto.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Lente d’ingrandimento su un dispositivo compatibile della gamma Pixel (dai Pixel 5 in avanti), è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) e selezionare “Installa”, nel caso in cui dobbiate installarla sul dispositivo, o “Aggiorna”, nel caso in cui l’abbiate installata ma fosse per voi disponibile un aggiornamento.