Chi acquista un dispositivo della serie Google Pixel spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza, oltre che in funzionalità e applicazioni esclusive.

Una delle app studiate da Google per sfruttare al meglio le potenzialità della fotocamera è Lente d’ingrandimento, che con la versione 2.0 si arricchisce di alcune interessanti novità.

Ricordiamo che si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di usare la fotocamera per ingrandire testo di piccole dimensioni, vedere i dettagli degli oggetti o ingrandire testo lontano (come, ad esempio, quello dei cartelli stradali o del menu di un ristorante dietro al bancone).

Tra le sue funzioni vi sono la possibilità di applicare speciali effetti per rendere più visibile il testo con basso contrasto, la regolazione automatica della luminosità in ambienti poco illuminati e la possibilità di scattare foto e aumentare lo zoom.

Lente d’ingrandimento si aggiorna con alcune novità

Con la versione 2.0 viene introdotto un nuovo interruttore per abilitare un selettore sopra il pulsante di scatto (a seconda dei sensori presenti sullo smartphone, può consentire di passare da Auto a Ultrawide, Wide o Teleobiettivo).

Gli utenti possono anche usare il tasto volume nelle preferenze per impostare lo scatto, lo zoom o la torcia.

Ed ancora, quando si applica lo zoom a 16x (o anche oltre), viene visualizzata una finestra Picture-in-Picture che dovrebbe aiutare gli utenti a vedere meglio ciò che desiderano (ad ogni modo, è possibile disattivarla nelle impostazioni) mentre dopo lo scatto di una foto in fondo allo schermo appare la voce Trova, grazie alla quale è possibile effettuare una ricerca nell’immagine con l’evidenziazione della Lente di ingrandimento tramite zoom.

Infine, se si usa la fotocamera frontale, le barre superiore e inferiore diventano bianche, così da illuminare il soggetto inquadrato.

Lente d’ingrandimento è disponibile per Google Pixel 5 e tutte le generazioni successive e può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: