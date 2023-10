Lente d’ingrandimento, Magnifier, è una nuova applicazione di Google lanciata con i Pixel 8 e adesso, a distanza nemmeno di due giorni, è disponibile anche per gli altri smartphone Pixel, dal Pixel 5 in poi. Lente d’ingrandimento fa proprio quello che lascia intendere, come specificato da Google:

Utilizza la fotocamera per ingrandire testi di piccole dimensioni, visualizzare i dettagli di oggetti o ingrandire testi distanti come segnali stradali o menu di ristoranti dietro un bancone di servizio. Applica effetti visivi per rendere più visibile il testo a basso contrasto. In ambienti con scarsa illuminazione la luminosità viene regolata automaticamente. Puoi anche scattare foto e ingrandire quanto ti serve.

Può essere associata alla gesture tocco rapido, così da essere aperta con un doppio tocco sul retro dello smartphone, consente di regolare l’intensità della luminosità del flash e di applicare filtri diversi affinché sia possibile rendere maggiormente visibile il testo inquadrato e dà la possibilità persino di scattare foto, in modo da poter consultare il testo in un secondo momento.

Lente d’ingrandimento è disponibile al download dal Play Store esclusivamente per gli smartphone Pixel dal Pixel 5 in poi, perciò almeno in questo momento non è scaricabile nei dispositivi di altre aziende. Per scaricarla è sufficiente premere sul badge presente qua sotto.