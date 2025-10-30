Dopo le indiscrezioni emerse a metà mese, pare che Google abbia effettivamente iniziato a distribuire agli utenti il nuovo tema scuro con sfondo nero per l’app di Gemini.

L’app dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale diventa così amica degli schermi OLED con tema scuro, pensionando il grigio-blu molto scuro disponibile finora (e ancora presente nella UI di molti utenti).

Gemini: nell’app per Android è in rollout il nuovo tema scuro

Sin da Android 10, il sistema operativo Android supporta il tema scuro nativo, molto apprezzato dalla maggior parte degli utenti, divisi tra coloro che lo alternano col tema chiaro e coloro che lo sfruttano per impostazione predefinita.

Negli anni il tema scuro è stato migliorato sensibilmente (addirittura con Android 16 QPR2 debutterà il tema scuro esteso) ma, di base, ci sono diverse filosofie nella sua implementazione: c’è chi sceglie uno sfondo completamente nero (amico dei display OLED) e chi opta per uno sfondo grigio scuro.

Google fa parte di questa seconda corrente di pensiero e, infatti, la quasi totalità delle app del colosso di Mountain View propone un tema scuro caratterizzato da sfondo grigio scuro. Sembra però che le cose stiano cambiando, almeno in parte.

Vi avevamo già anticipato che Big G fosse al lavoro per dotare l’app di Gemini di un nuovo tema scuro con sfondo nero al posto del grigio scuro e, a quanto pare, con la più recente versione di App Google questa novità sta raggiungendo gli utenti (ci sono diverse segnalazioni, come riportato dai colleghi di Android Authority).

Non sappiamo quanto il rollout sia ampio, né sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che il nuovo tema scuro raggiunga tutti gli utenti. Purtroppo, come sempre da quando c’è la moda del “lato server”, le novità corrono su più binari (vedi l’interfaccia utente di Gemini che non è la stessa per noi rispetto agli utenti statunitensi).

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità, è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View sui dispositivi Android: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.