Il team di Realme ha confermato che la serie Realme GT 8 avrà l’onore di fare esordire la nuova interfaccia Realme UI 7 , basata su Android 16.

Il popolare produttore asiatico ha anche reso noto che l’aggiornamento che porta con sé la nuova interfaccia personalizzata dell’azienda sarà rilasciato per gli altri smartphone Realme in Cina a partire dal mese di novembre, pubblicando una roadmap piuttosto dettagliata relativa ai prossimi tre mesi.

Ecco i piani di rilascio di Realme UI 7

Nel corso di novembre 2025, la versione stabile della nuova interfaccia dovrebbe sbarcare in Cina sui seguenti device:

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7

Realme GT 5 Pro

Realme Neo 7 Turbo

Realme GT Neo 6

A dicembre 2025 l’aggiornamento a Realme UI 7 dovrebbe essere rilasciato per tali smartphone:

Realme GT 5 240W

Realme Neo 7x

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

A gennaio 2026, infine, la nuova interfaccia personalizzata di Realme sbarcherà sui seguiti telefoni:

Realme GT Neo 5 240W

Realme GT Neo 5 SE

serie Realme 15

serie Realme 13 Pro

serie Realme 12 Pro

Realme V70

Realme V60

Il produttore ha precisato che l’update verrà rilasciato in più fasi e ciò significa che gli utenti lo riceveranno gradualmente a seconda del modello e della regione.

Tra le principali novità che Realme UI 7 porta con sé vi sono un design più elegante caratterizzato da effetti di luci e ombre, un set di animazioni più fluide grazie al Flow Light Engine, un notevole miglioramento delle prestazioni durante il multitasking e le sessioni di gaming e il supporto nella homescreen delle icone ridimensionabili in vari layout (1×2, 2×1 e 2×2).

La versione globale di Realme UI 7 dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni mentre il via al rilascio del relativo aggiornamento dovrebbe essere dato a novembre.