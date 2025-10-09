Realme annuncia oggi una partnership strategica con RICOH IMAGING COMPANY LTD.: le due aziende celebrano attraverso un video i quattro anni di collaborazione e anticipano il lancio del primo prodotto co-ingegnerizzato. Si tratta di Realme GT 8 Pro, il nuovo smartphone Android già protagonista di diverse anticipazioni nelle ultime settimane.

Realme GT 8 Pro sarà il primo co-ingegnerizzato da Realme e RICOH IMAGING

Realme e RICOH IMAGING annunciano la partnership che sarà ufficialmente presentata tra pochi giorni a Pechino, più precisamente il 14 ottobre 2025. Attraverso il video “4 Years in One Snap”, le aziende celebrano i quattro anni di co-progettazione e forniscono alcuni dettagli su Realme GT 8 Pro, il primo prodotto creato in collaborazione.

All’interno del video, il Vicepresidente e CMO di Realme, Chase Xu, parla insieme al General Manager della Camera Business Division di RICOH IMAGING, Kazunobu Saiki, degli elementi che hanno portato i brand a collaborare. Secondo Realme, attualmente abbiamo un hardware sempre più simile tra i vari brand e algoritmi troppo invasivi, che arrivano a togliere autenticità alle immagini. “Gli utenti stanno perdendo interesse per le foto visivamente ‘perfette’“, ha commentato Xu. “C’è un desiderio crescente di esprimere la propria identità visiva, più che di aderire a uno stile standardizzato“, ha spiegato.

L’idea di questa collaborazione è quella di offrire ai giovani (ma non solo) strumenti capaci di catturare la realtà in modo autentico e di permettere di esprimersi, portando l’eredità della fotografia tradizionale nel mondo della fotografia mobile. “RICOH Imaging e Realme condividono una base di utenti giovani e creativi“, ha sottolineato Saiki. “La nostra collaborazione non punta solo all’innovazione tecnologica, ma anche a creare una cultura capace di ispirare una nuova generazione a riscoprire la street photography e la bellezza della vita quotidiana“.

Il nuovo smartphone in arrivo, Realme GT 8 Pro, è frutto di un’approfondita collaborazione tra i team di ricerca e sviluppo di Realme e RICOH GR: la promessa è quella di offrire un dispositivo con un’esperienza fotografica senza precedenti, con significative innovazioni lato ottica, algoritmi cromatici, tonalità d’immagine e un’interfaccia utente che richiama l’esperienza d’uso delle fotocamere GR.

La nuova sinergia vuole unire 30 anni di tradizione RICOH GR (inclusa la celebre estetica ispirata alla pellicola e cinque profili colore iconici) con le competenze di Realme nell’imaging mobile. Non solo lato specifiche, ma anche con l’intento di “trasmettere atmosfera, emozione e autenticità“, “ispirando i giovani a raccontare la propria quotidianità con uno stile personale e originale“.

La collaborazione vuole portare la cultura della street photography nell’era mobile. “È un modo giovane e spontaneo di fare foto“, ha spiegato Xu. “Non si aspetta il momento perfetto, non si cerca lo scatto perfetto: si preme il pulsante e si cattura l’attimo“. “Grazie al GT 8 Pro, ci auguriamo che questa collaborazione porti anche chi solitamente non utilizza una fotocamera a vivere l’esperienza della snapshot photography“, ha poi concluso Saiki.

Il 14 ottobre 2025 saranno svelati maggiori dettagli sulla collaborazione tra Realme e RICOH, mentre per scoprire ufficialmente Realme GT 8 Pro dovremo aspettare un po’ di più: lo smartphone arriverà sicuramente anche in Italia entro la fine dell’anno, ma non abbiamo ancora una finestra precisa di lancio (si parla di ottobre per la Cina). Recenti rumor hanno citato la presenza di un sensore principale Sony LYT-700 da 1/1,5 pollici, affiancato da un sensore Samsung ISOCELL HP5 da 1/1,56 pollici e da 200 MP.