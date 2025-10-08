Lo scorso 24 luglio, Realme ha presentato ufficialmente i due smartphone Android di fascia media Realme 15 e Realme 15 Pro, dispositivi (almeno inizialmente) destinati al mercato indiano, quello “cruciale” per il brand cinese.

A distanza di due mesi e mezzo dal debutto dei due smartphone, come da programma, il modello Pro arriva in un’edizione speciale e limitata, realizzata in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e dedicata alla celebre serie firmata HBO Game of Thrones, con l’obiettivo di far contenti gli appassionati della serie a caccia di qualcosa da collezionare (e di uno smartphone più che onesto). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition

Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition presenta diversi elementi ispirati alla serie TV che ne modificano il design al posteriore, a partire dalla parte destinata al comparto fotografico, circondata da una cornice dorata con incisa la scritta “Fire and Blood”, presenta incisioni di vari emblemi, del nome della serie e frasi celebri (come “Winter is Coming” e “Hear me Roar”) e dettagli a forma di artiglio di drago. Attorno alle fotocamere e ai due flash LED sono presenti anelli dorati.

Sempre rimanendo al posteriore, troviamo una caratteristica particolare: il pannello in pelle nera, dove campeggia lo stemma della Casa Targaryen nella parte centrale, è “termosensibile” e diventa rosso quando viene esposto a temperature superiori ai 44°C. Lo smartphone diventa leggermente più spesso rispetto alla versione classica (raggiunge i 7,84 mm di spessore).

Oltre al design, l’altra grossa differenza rispetto alla versione “standard” dello smartphone è data dall’esperienza di unboxing che include esclusivi accessori da collezione. La confezione di vendita è ispirata al forziere contenente le uova di drago di Daenerys Targaryen, avvolta in un’illustrazione raffigurante la Mappa di Westeros.

Lo smartphone si presenta all’interno di un supporto a forma di Trono di Spade, la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM presenta la forma de La Mano del Re. Troviamo poi una pergamena bianca che rivela il testo quando esposto sotto la luce, oltre a un set di cartoline e adesivi a tema. Nella confezione sono inclusi anche caricabatterie da 80 W e cavo USB-C.

L’ultima personalizzazione messa in piedi da Realme in questa Limited Edition riguarda il software: l’interfaccia utente presenta temi e icone personalizzate, ovviamente ispirati a Game of Thrones. Gli utenti potranno scegliere tra il tema “Ice” e il tema “Fire”; inoltre potranno creare immagini di se stessi con indosso abiti medievali grazie alla funzione AI Edit Genie.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition che, sostanzialmente, ricalca le specifiche tecniche dello smartphone in versione standard.

Dimensioni: 162,3 x 76,2 x 7,84 mm

x x Peso: 187 grammi

Display: OLED da 6,8″ (1.280 x 2.800 pixel), 144 Hz , 6.500 nit (picco)

da (1.280 x 2.800 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 12 GB (RAM) + 512 GB (UFS 3.1)

(RAM) + (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual Nano-SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual Nano-SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 7.000 mAh , ricarica cablata a 80 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: Realme UI 6.0 su base Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Realme 15 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

Disponibilità e prezzo di Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition

Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition è già disponibile all’acquisto, ma non in Italia, con un prezzo di 44.999 rupie indiane (circa 436 euro) per la configurazione 12+512 GB (l’unica disponibile per questa versione).

Come suggerito dal nome completo del dispositivo, esso rappresenta un’edizione limitata che, stando ai dati diffusi da Realme, è stata prodotta in appena 5.000 unità.