Torniamo ad occuparci di Realme GT 8 Pro, atteso nuovo smartphone del popolare produttore asiatico, protagonista nelle scorse ore di un’altra interessante anticipazione.

Xu Qi, Vice Presidente di Realme, ha condiviso alcuni dettagli sull’esclusivo sistema di assemblaggio meccanico che il nuovo smartphone di Realme potrà vantare e che consentirà agli utenti di cambiare il modulo della fotocamera.

Un nuovo video promo di Realme GT 8 Pro

Attraverso un breve video, il produttore si sofferma sul sistema che permette agli utenti di personalizzare la parte posteriore del suo nuovo telefono, sia per quanto riguarda la forma del modulo fotografico principale che per il suo colore.

In pratica, gli utenti avranno la possibilità di staccare, assemblare e scambiare i componenti, scegliendo tra diverse forme e finiture, conferendo al dispositivo look differenti (i moduli sono disponibili in forma quadrata, rotonda e “robot”).

Il video condiviso da Realme ci mostra anche le colorazioni dello smartphone, in particolare tre: bianca, verde e blu.

Ecco il video promo del nuovo smartphone del produttore asiatico:

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di Realme GT 8 Pro dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un ampio display con risoluzione 2K, refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco di 7.000 nit e sensore ultrasonico integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Ed ancora, lo smartphone dovrebbe poter contare anche su 16 GB di RAM, una fotocamera realizzata in collaborazione con Ricoh e una batteria da 7.000 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 120 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Il lancio ufficiale in Cina è in programma per il 21 ottobre.