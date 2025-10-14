Un flagship killer con processore Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera da 200 MP a meno di 450€ sembra un’utopia, ma è la realtà odierna grazie a una promozione incredibile. Stiamo parlando di HONOR 400 Pro, uno smartphone che punta a ridefinire la fascia alta del mercato con specifiche da primo della classe e un prezzo che, grazie a un coupon dedicato, diventa semplicemente imbattibile. In occasione della giornata del brand su AliExpress, il dispositivo crolla al suo minimo storico assoluto, con uno sconto di quasi il 45% sul prezzo di listino. Un’opportunità più unica che rara per mettere le mani su un dispositivo completo, potente e proiettato al futuro, senza prosciugare il conto in banca. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa offerta un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

HONOR 400 Pro: un concentrato di potenza e intelligenza artificiale

HONOR 400 Pro non accetta compromessi sul fronte delle prestazioni. Il cuore pulsante del dispositivo è il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Questo chipset, affiancato da ben 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0, garantisce una fluidità e una reattività assolute in ogni contesto, dal multitasking più spinto alle sessioni di gaming con i titoli graficamente più esigenti. L’esperienza d’uso è resa ancora più immersiva dall’eccellente display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2800 x 1280 pixel, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e una luminosità di picco stratosferica di 5000 nits, che assicura una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza indiscutibile. HONOR 400 Pro si candida a essere uno dei migliori camera phone della sua categoria, grazie a una configurazione hardware di altissimo livello:

Sensore principale da 200 MP con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica (OIS) per scatti incredibilmente dettagliati.

con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica (OIS) per scatti incredibilmente dettagliati. Teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x e OIS, per ingrandimenti di qualità senza perdita di dettaglio.

con e OIS, per ingrandimenti di qualità senza perdita di dettaglio. Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con campo visivo di 112°.

con campo visivo di 112°. Fotocamera frontale da 50 MP per selfie di altissima qualità.

L’hardware è potenziato da un software ricco di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come l’AI Motion Sensing Capture e l’AI Super Zoom. L’autonomia è garantita da una capiente batteria da 5300 mAh, supportata da una ricarica fulminea: 100W via cavo (che raggiunge il 50% in soli 15 minuti) e 50W in modalità wireless. Completano la dotazione la certificazione IP68/IP69 contro acqua e polvere, il supporto eSIM, il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta al minimo storico su AliExpress

Questa eccezionale dotazione tecnica diventa ancora più interessante grazie alla promozione in corso. Il prezzo di listino di HONOR 400 Pro nella configurazione da 12/512 GB è di 799,90€. Tuttavia, in occasione della giornata del brand su AliExpress, è possibile utilizzare il coupon ITBS40 per far crollare il prezzo a soli 442,45€.

Si tratta di un risparmio netto di ben 357,45€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 45%. Per usufruire della promozione, è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello e inserire il codice ITBS40 nell’apposito campo prima di procedere al pagamento. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, rappresentando il prezzo più basso mai registrato per questo dispositivo.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

