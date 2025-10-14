Il colosso dell’e-commerce AliExpress propone una nuova campagna promozionale chiamata Giornata del brand che arriva nel cuore del mese di ottobre, è già attiva dalla mezzanotte di martedì 14 ottobre 2025 e si protrarrà fino alle 23:59 di sabato 18 ottobre 2025.

Questa promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione.

Tutti i dettagli della promo “Giornata del brand” di AliExpress

Già dalla mezzanotte di martedì 14 ottobre 2025 e fino alle 23:59 di sabato 18 ottobre 2025, sul portale di AliExpress sarà disponibile una nuova e interessante promozione che giunge a metà del mese, chiamata Giornata del Brand– Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 70 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Di seguito riportiamo la lista con tutti i coupon disponibili, suddivisi tra quelli validi su qualsiasi ordine e quelli validi solo sui prodotti spediti dall’Italia:

Coupon generici ITBS04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 35 euro ITBS08 – per ottenere 8 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro ITBS12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro ITBS25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro ITBS40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

Coupon validi solo su prodotti spediti dall’Italia ITOCT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 10 euro ITOCT06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro ITOCT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 450 euro



Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Giornata del brand – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Giornata del brand – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di martedì 14 ottobre 2025 fino alle 23:59 di sabato 18 ottobre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.