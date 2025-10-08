La Festa delle Offerte Prime di Amazon prosegue con la seconda giornata di sconti: se state cercando un nuovo smartphone Android e volete provare uno dei prodotti della gamma Pixel, sul sito è disponibile l’offerta giusta per voi. Il protagonista è Google Pixel 9, che potete portare a casa a una cifra decisamente più interessante rispetto al prezzo di listino e a quello del successore: vediamo come.
Google Pixel 9 è il Pixel da prendere alla Festa delle Offerte Prime di Amazon
L’edizione 2025 della Festa delle Offerte Prime continua e mette a disposizione diverse occasioni tra i prodotti tech. Come ormai saprete, l’iniziativa riservata agli abbonati Amazon Prime (qui per rimediare, nel caso) terminerà alla mezzanotte, e c’è dunque ancora tempo per approfittare di numerosi sconti. Tra questi spicca la proposta riservata a Google Pixel 9, il modello più apprezzato della gamma dello scorso anno.
Lo smartphone di fascia alta offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+, e il cuore è costituito dal Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale e da almeno 128 GB di storage.
La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP (per ulteriori dettagli qui trovate la scheda tecnica completa di Pixel 9). Lo smartphone dispone di Android 16 e può contare su un totale di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo dalla sua uscita, tra versioni di Android, patch di sicurezza e Pixel Drop.
Google Pixel 9 è arrivato sul mercato la scorsa estate al prezzo consigliato di partenza di 899 euro, ma in queste ore potete approfittare della Festa delle Offerte Prime di Amazon per portarlo a casa con uno sconto di quasi 400 euro. Lo smartphone è infatti disponibile sul sito in offerta a 529 euro nella versione da 128 GB e nelle colorazioni Verde matcha, Grigio creta e Nero ossidiana, o addirittura a 502,55 euro nella colorazione Rosa peonia.
Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione completa di Google Pixel 9.
