La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. L’iniziativa promozionale consente di approfittare di tantissimi sconti riguardanti la tecnologia e non solo, in modo simile a quanto avviene durante il Prime Day: l’evento autunnale propone una miriade di offerte, e tra queste troviamo diverse occasioni riguardanti i prodotti Samsung, sempre tra i più apprezzati. Scopriamo insieme le migliori offerte Samsung di questa Festa delle Offerte Prime 2025.
Gli sconti Samsung della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Amazon dedica una giornata (o più, negli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione 2025, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una bella quantità di offerte sui prodotti Samsung, tra smartphone, tablet Android, smartwatch, cuffie, accessori e non solo.
È dunque arrivato il momento di scoprire insieme le proposte più interessanti della Festa delle Offerte Prime di Amazon che toccano i dispositivi della casa sud-coreana. Per semplificarvi le cose, abbiamo suddiviso la nostra selezione per categorie di prodotti.
Indice:
Offerte smartphone Samsung
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Gray [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Gray [Versione italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 512GB 5.000 mAh Titanium Jetblack [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Gray [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Whitesilver [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Blueblack [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Navy [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-33%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Jetblack [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.900 mAh Mint [Versione italiana]
-
-27%
Samsung Galaxy S25 Edge Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 3.900 mAh Titanium Icyblue [Versione italiana]
-
-27%
Samsung Galaxy S25 Edge Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 3.900 mAh Titanium Silver [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.900 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.900 mAh Mint [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy S25+ Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.900 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Navy [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Blueblack [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Mint [Versione italiana]
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Silver shadow [Versione italiana]
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Navy [Versione italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Lightgray [Versione Italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Pink [Versione Italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Olive [Versione Italiana]
-
-30%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 128GB 5.000 mAh IP67 Awesome Olive [Versione Italiana]
Offerte tablet Samsung
-
-18%
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 3 anni di garanzia Tablet AI Wi-Fi Design Ultra-Sottile Strumenti AI Multimodali DeX RAM 12GB 256 GB Batteria a Lunga Durata Gray [Versione Italiana]
-
-11%
Samsung Galaxy Tab S11 3 anni di garanzia Tablet AI 5G Design Leggero Strumenti AI Multimodali DeX RAM 12GB 128 GB Batteria a Lunga Durata Gray [Versione Italiana]
-
-34%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Tablet Android Display 10.9 LCD Wifi RAM 12GB 256GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Gray [Versione italiana]
-
-34%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Android Tablet Display 10.9 LCD 5G RAM 8GB 128GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Gray [Versione italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Android Tablet Display 10.9 LCD Wifi RAM 8GB 128GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Gray [Versione italiana]
-
-31%
Samsung Galaxy Tab S10 FE 3 anni di garanzia Android Tablet Display 10.9 LCD Wifi RAM 8GB 128GB 8.000 mAh S Pen Android 15 IP68 Blue [Versione italiana]
-
-26%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 256GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Gray [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android 5G 6GB RAM 128GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Gray [Versione italiana]
-
-26%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 256GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Coral Red [Versione italiana]
-
-24%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android 5G 6GB RAM 128GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Coral Red [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 128GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Gray [Versione italiana]
-
-25%
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 3 anni di garanzia Tablet Android WiFi 6GB RAM 128GB 10.9 Dispaly LCD S Pen Android 15 Coral Red [Versione italiana]
-
-46%
Samsung Galaxy Tab A9+ Display 11.0 TFT LCD PLS Wi-Fi RAM 4GB 64GB 7.040 mAh Qualcomm SM6375 Android 13 Navy [Versione italiana] 2023
-
-48%
Samsung Galaxy Tab A9 Display 8.7 TFT LCD PLS Wi-Fi RAM 4GB 64GB 5.100 mAh MediaTek MT8781 Android 13 Navy [Versione italiana] 2023
Offerte smartwatch e cuffie Samsung
-
-13%
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray LTE 44mm) Smartwatch Galaxy AI Allenatore Personale Design Resistente agli Urti Processore 3nm Monitoraggio Attività Fisica e Sonno One UI 8[Versione Italiana]
-
-14%
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray LTE 40mm) Smartwatch Galaxy AI Allenatore Personale Design Resistente agli Urti Processore 3nm Monitoraggio Attività Fisica e Sonno One UI 8 [Versione Italiana]
-
-20%
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray BT 44mm) Smartwatch Galaxy AI Allenatore Personale Design Resistente agli Urti Processore 3nm Monitoraggio Attività Fisica e Sonno One UI 8 [Versione Italiana]
-
-20%
Samsung Galaxy Watch8 (Silver BT 44mm) Smartwatch Galaxy AI Allenatore Personale Design Resistente agli Urti Processore 3nm Monitoraggio Attività Fisica e Sonno One UI 8[Versione Italiana]
-
-21%
Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray BT 40mm) Smartwatch Galaxy AI Allenatore Personale Design Resistente agli Urti Processore 3nm Monitoraggio Attività Fisica e Sonno One UI 8 [Versione Italiana]
-
-32%
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless Cuffie ergonomiche con luce LED Cancellazione attiva del rumore Audio Hi-Fi Batteria a lunga durata IP57 White 2024 [Versione Italiana]
Altre offerte Samsung
-
-60%
Samsung Proiettore 4K UHD The Premiere LSPU9 Tecnologia Triplo Laser 4K 3450 ISO Lumen Proiezione a Raggio Ultra-Corto FILMMAKER MODE Suono Potente 2.2.2 Canali da 40 Watt Colore Warm White
-
-10%
Samsung Smart TV 65” QE65QN94FATXZT Neo QLED 4K Mini LED NQ4 AI Gen3 Processor 4K AI Upscaling Pro Glare Free Motion Xcelerator 165Hz Dolby Atmos & OTS+ NeoSlim Design 2025
-
-78%
Samsung TV 85 QE85QN800BTXZT NEO QLED 8K Quantum Matrix Pro mini LED Processore Neural Quantum 8K Infinity One Design Attachable Slim One Connect Dolby Atmos e OTS+
-
-74%
SAMSUNG TV 75 QE75QN800CTXZT NEO QLED 8K Quantum Matrix Technology Pro Neural Quantum Processor 8K Infinity One Design Gaming Hub Dolby Atmos e OTS+ Titan Black
-
-20%
Samsung Smart TV 55” QE55QN94FATXZT Neo QLED 4K Mini LED NQ4 AI Gen3 Processor 4K AI Upscaling Pro Glare Free Motion Xcelerator 165Hz Dolby Atmos & OTS+ NeoSlim Design 2025
-
-39%
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G9 (S49DG950) Curvo (1800R) 49” 5120×1440 (DQHD) 32:9 HDR10+ QD-OLED Glare Free 240Hz 003ms (GtG) Compatibilità G-Sync HDMI Micro HDMI DP Casse
-
-27%
SAMSUNG Smart TV 55” QE55S85FAEXZT OLED 4K NQ4 AI Gen2 Processor 4K AI Upscaling Glare Free Dolby Atmos & OTS Lite Contour Design 2025
-
-17%
SAMSUNG Galaxy Book5 15.6 Laptop AI Processore Intel Core Ultra 7 255U 16GB RAM DDR5X 1TB Display Full HD Windows 11 Home Gray [Versione Italiana]
-
-47%
Samsung Robot Aspirapolvere VR7MD97714G/WA Jet Bot Combo AI Clean Station Steam+ AI Object Recognition Carpet Care Controllo Wi-Fi Potenza 6000 Pa Fino a 180 Min di Autonomia Satin Greige
-
-36%
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 (S32DG802) Flat 32” 3840×2160 (UHD 4K) 16:9 HDR10+ OLED 240Hz 003ms (GtG) FreeSync Premium Pro HDMI USB DP HAS Pivot Gaming Hub
-
-36%
Samsung Scopa Elettrica Ricaricabile VS90F40DEM/WA BESPOKE Jet™ AI Ultra complete extra Aspirapolvere Senza Filo Clean Station Potenza 400W Fino a 160 Min di Autonomia Satin Mint
-
-20%
Samsung Smart TV 55” QE55QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED NQ4 AI Gen2 Processor 4K AI Upscaling AI Customization Mode Dolby Atmos & OTS Lite Simple Chamfer Design 2025
-
-18%
Samsung Smart TV 50” QE50QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED NQ4 AI Gen2 Processor 4K AI Upscaling AI Customization Mode Dolby Atmos & OTS Lite Simple Chamfer Design 2025
-
-18%
Samsung Galaxy Book4 3 anni di garanzia Processore Intel Core 7 16GB RAM 1TB Laptop 15.6 LED IPS Full HD Windows 11 Home Gray [Versione Italiana]
-
-44%
Samsung Scopa Elettrica Ricaricabile VS80F28DES/WA BESPOKE Jet AI LITE complete extra Aspirapolvere Senza Filo Clean Station Potenza 280W Fino a 120 Min di Autonomia Beige
-
-24%
SAMSUNG Galaxy Book4 3 anni di garanzia Processore Intel Core 5 16GB RAM 512GB Laptop 15.6 LED IPS Full HD Windows 11 Home Gray [Versione Italiana]
-
-37%
SAMSUNG Sound Tower MX-ST90B Audio bidirezionale Resistente all’acqua (IPX5) Potenza elevata da 1700 watt Modalità Karaoke Ruote incluse Black
-
-43%
SAMSUNG Soundbar HW-QS750F/ZF Serie QS 10 Speaker Wireless Convertible Dolby 5.1ch Audio a 5.1.3 Canali DTS Virtual:X Surround Sound Expansion Q-SimphonyTitan Black 2025
-
-31%
Samsung Smart Monitor M7 (S43FM702) Flat 43” 3840×2160 (UHD 4K) Smart Hub con AI Office 365 Gaming Hub Speaker Integrati Telecomando WiFi HDMI USB-C
-
-36%
Samsung Smart Monitor M7 (S32FM702) Flat 32” 3840×2160 (UHD 4K) Smart Hub con AI Office 365 Gaming Hub Speaker Integrati Telecomando WiFi HDMI USB-C
-
-58%
Samsung Scopa Elettrica VS20B75ACR5/WA Jet 75E Complete Potenza 200W Aspirapolvere Senza Filo Fino a 60 Min di Autonomia
-
-55%
-
-45%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG554) Curvo (1000R) 32 2560×1440 (WQHD 2K) HDR10 VA 165 Hz 1 ms (MPRT) FreeSync HDMI Display Port Ingresso Audio Flicker Free Eye Saver Mode
-
-53%
Samsung Monitor ViewFinity S7 (S27D702) Flat 27” 3840×2160 (UHD 4K) HDR10 60Hz 5ms HDMI Display Port Ingresso Audio PIP PBP Easy Setup Stand
-
-50%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG510EU) Flat 32” 2560×1440 (QHD) HDR10 VA 165Hz 1ms (MPRT) AMD FreeSync Premium HDMI DP
-
-55%
Samsung Soundbar HW-S701D/ZF Serie S 7 Speaker Wireless Dolby Atmos Audio a 3.1 Canali Q-Simphony Compatibile con Alexa e Google Assistant White 2024
-
-47%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S27CG554) Curvo (1000R) 27 2560×1440 (WQHD 2K) HDR10 VA 165 Hz 1 ms (MPRT) FreeSync HDMI Display Port Ingresso Audio Flicker Free Eye Saver Mode
-
-35%
Samsung Monitor S39GD (S32D396GAU) Curvo (1500R) 32” 1920×1080 (Full HD) VA 100Hz 4ms (GtG) D-Sub HDMI Ingresso Audio Eye Saver Mode Flicker Free Speaker Integrati
-
-54%
Samsung Monitor Serie S43UF (S24F430UAU) Flat 24” 1920×1080 (Full HD) IPS 100Hz 5ms (GtG) DP HDMI USB-C Eye Saver Mode
-
-38%
Samsung Soundbar HW-B400F/ZF Serie B 4 Speaker Wireless Dolby 2ch Audio a 2.0 Canali DTS 2ch Surround Sound Expansion Voice Enhance Mode Titan Black 2025
-
-64%
Samsung Soundbar HW-S50B/ZF 5 Canali 140W 2022 Audio 3D Wireless Ottimizzato Suono Bilanciato e Uniforme Music Mode Nero
-
-65%
Samsung Flash Drive FIT PLUS MUF-512AB/APC Chiavetta USB Pen Drive da 512 GB colore grigio metallizzato velocità di lettura fino a 400 MB/s compatibile con PC notebook TV stereo
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
Offerte per categoria
- Recensione Samsung Galaxy S25 Ultra: ancora una volta il riferimento
- Recensione Samsung Galaxy S25 Edge: spessore incredibile ma si doveva osare fino in fondo
- Recensione Samsung Galaxy A56: un medio gamma coi fiocchi che sembra un flagship
- Recensione Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G: perfettibile ma con eSIM e 7 anni di aggiornamenti