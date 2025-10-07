La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita ufficialmente e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. L’iniziativa promozionale consente di approfittare di tantissimi sconti riguardanti la tecnologia e non solo, in modo simile a quanto avviene durante il Prime Day: l’evento autunnale propone un grandissima quantità di offerte, e tra queste troviamo diverse occasioni riguardanti i prodotti Xiaomi, REDMI e POCO, sempre tra i più apprezzati. Scopriamo insieme le migliori offerte Xiaomi di questa Festa delle Offerte Prime 2025.
Gli sconti Xiaomi, REDMI e POCO della Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Amazon dedica una giornata (o più, negli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione 2025, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore, tra 7 e 8 ottobre 2025 (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime abbiamo una bella quantità di offerte sui prodotti Xiaomi, tra smartphone, tablet Android, smartwatch, cuffie, dispositivi per la smart home e non solo.
È dunque arrivato il momento di scoprire insieme le proposte più interessanti della Festa delle Offerte Prime di Amazon che toccano i dispositivi della casa cinese. Per semplificarvi le cose, abbiamo suddiviso la nostra selezione per categorie di prodotti.
Indice:
Offerte smartphone e tablet Xiaomi
-
-20%
Xiaomi 15 Ultra Smartphone, 16+512GB, Nero, Lenti Leica Summilux, Sensore principale da 1 pollice, 200MP, Batteria da 5.410mAh, HyperCharge da 90W, HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-
-20%
Xiaomi 15 Ultra Smartphone, 16+512GB, Bianco, Lenti Leica Summilux, Sensore principale da 1 pollice, 200MP, Batteria da 5.410mAh, HyperCharge da 90W, HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-
-8%
Xiaomi 15 (Smartphone), 12+512GB, Bianco, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, Xiaomi HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-
-6%
Xiaomi 15 (Smartphone), 12+512GB, Nero, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, Xiaomi HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-
-8%
Xiaomi 15 (Smartphone), 12+512GB, Verde, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, Xiaomi HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-
-34%
Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care 6,83” 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Marrone Moka, Caricabatterie non incluso +Xiaomi Watch S4 Nero
-
-34%
Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care 6,83” 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso +Xiaomi Watch S4 Nero
-
Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care 6,83” 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Titanio, Caricabatterie non incluso + Xiaomi Watch S4 Nero
-
-22%
POCO F7 Smartphone, 12+512GB, Argento, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83” 1.5K 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-22%
POCO F7 Smartphone, 12+512GB, Bianco, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83” 1.5K 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-22%
POCO F7 Smartphone, 12+512GB, Nero, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83” 1.5K 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-31%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
-
-31%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Viola
-
-30%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 12+512GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Purple
-
-30%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 12+512GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Black
-
-30%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 12+512GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Green
-
-25%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Giallo
-
-25%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
-
-14%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Verde
-
-13%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
-
-13%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Verde
-
-13%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G, 8+256GB, Sistema fotografico AI da 108MP, batteria da 5110mAh, display con tecnologia Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso),Viola
-
-14%
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Verde, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-27%
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Viola, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-27%
POCO M7 Pro 5G Smartphone, 12+256GB, Argento, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, batteria da 5110mAh, ricarica turbo da 45W, display AMOLED da 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-28%
Xiaomi Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9” 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Titanio, Caricabatterie non incluso
-
-28%
Xiaomi Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9” 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso
-
-28%
Xiaomi Redmi 15 5G, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9” 144Hz, Snapdragon® 6s Gen 3, Camera principale da 50MP, 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Verde, Caricabatterie non incluso
-
-9%
Xiaomi POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9” 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Viola, Caricabatteria non incluso
-
-9%
Xiaomi POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9” 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Verde, Caricabatteria non incluso
-
-9%
Xiaomi POCO C85, Smartphone 6+128GB, Display 6,9” 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso
-
-12%
XIAOMI Pad 7 + Keyboard, (Tablet) display da 11.2”, 8+128GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)
-
-13%
XIAOMI Redmi Pad 2, 8+256GB, Display 11” 2.5K ultra-definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Gray, Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
-
-13%
XIAOMI Redmi Pad 2, 8+256GB, Display 11” 2.5K ultra-definito, Batteria 9000mAh(typ), Processore Helio G100-Ultra, Quad speakers audio immersivo, Verde, Garanzia 2 anni (alimentatore non incluso)
Offerte smartwatch e cuffie Xiaomi
-
--8%
XIAOMI Watch S4, Smartwatch, Corona Rotante, Ghiera Intercambiabile, Schermo AMOLED da 1.43”, Fino a 15 giorni di autonomia, Monitoraggio Salute, HyperOS 2.0, 150+ modalità sportive, Nero
-
-22%
Xiaomi Watch S4, Smartwatch, Corona Rotante, Ghiera Intercambiabile, Schermo AMOLED da 1.43”, Fino a 15 giorni di autonomia, Monitoraggio Salute, HyperOS 2.0, 150+ modalità sportive, Argento
-
-32%
XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07”, Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Argento
-
-32%
XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07”, Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Viola
-
-27%
Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, Cuffie Bluetooth, Audio dimensionale con tracking del movimento della testa, Hi-Res Audio, Cancellazione attiva del rumore, Comandi Touch, Bilanciamento Alti-Bassi, Nero
-
-27%
XIAOMI Redmi Buds 6 Pro, Cuffie Bluetooth, Audio dimensionale con tracking del movimento della testa, Hi-Res Audio, Cancellazione attiva del rumore, Comandi Touch, Bilanciamento Alti-Bassi, Viola
-
-30%
Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, Cuffie Bluetooth, Audio dimensionale con tracking del movimento della testa, Hi-Res Audio, Cancellazione attiva del rumore, Comandi Touch, Bilanciamento Alti-Bassi, Bianco
-
-20%
Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72” AMOLED display, multimateriale, autonomia 21gg, ricarica rapida,150+sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Argento
-
-17%
Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72” AMOLED display, multimateriale, autonomia 21 gg, ricarica rapida, 150+ sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Nero
-
-17%
Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72” AMOLED display, multimateriale, autonomia 21 gg, ricarica rapida, 150+ sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Rosa
-
-31%
Xiaomi Redmi Buds 6, Cuffie Bluetooth, Design a doppio Driver, Cancellazione attiva del rumore, Doppio Microfono con AI integrata, Batteria a lunga durata fino a 42 ore, Comandi Touch, Nero
-
-31%
Xiaomi Redmi Buds 6, Cuffie Bluetooth, Design a doppio Driver, Cancellazione attiva del rumore, Doppio Microfono con AI integrata, Batteria a lunga durata fino a 42 ore, Comandi Touch, Bianco
Altre offerte Xiaomi
-
-47%
XIAOMI TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, Modalità Game Boost 120Hz, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
-35%
XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
--8%
XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
-
-33%
XIAOMI Robot Vacuum X20 Max – 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh Battery for Smart, Thorough Cleaning
-
-11%
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 7.000 Pa, Auto-Pulizia Panni e Asciugatura con Aria Calda, Rileva Tappeti, Controllo Vocale
-
-20%
XIAOMI Robot Vacuum X20+ Robot Vacuum Cleaner with Mop Function & All-in-One Station (6000 Pa Suction Power; 140 Min Battery Life; Auto; Self-Cleaning, Emptying, Drying & Water Refill; App/Control)
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
