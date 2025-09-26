Google sembra pronta a fare marcia indietro su una delle modifiche più criticate dagli utenti Pixel, ovvero lo spostamento del pulsante Live Caption nel menù del volume; una recente analisi dell’ultima build di Android Canary (la versione di test che anticipa tutte le novità di Android 16) rivela infatti che il comando per i sottotitoli in tempo reale potrebbe presto tornare al posto di sempre, proprio sotto il classico cursore del volume.

Il pulsante Live Caption sui Google Pixel potrebbe presto tornare al suo posto

Per chi non avesse seguito la vicenda, vale la pena ricordare che con Android 15 Beta 2 Google aveva deciso di rimuovere il pulsante Live Caption dalla barra del volume, costringendo gli utenti Pixel a un passaggio extra: per attivare la funzione bisognava aprire il pannello di controllo espanso, accessibile solo cliccando i tre puntini sotto il cursore del volume.

Una scelta che aveva reso meno immediato l’accesso a una delle funzioni di accessibilità più apprezzate, capace di generare sottotitoli in tempo reale per qualsiasi audio, persino quando il volume del dispositivo è impostato su zero.

Ora, grazie alla build 2509 di Android Canary, diversi indizi fanno pensare che Google stia testando il ritorno al posizionamento originale, quello più intuitivo e rapido; è infatti possibile attivare la modifica in questione nella versione sperimentale, con il pulsante che torna dove molti utenti lo hanno sempre voluto (la terza immagine poco sotto). Non si tratta di un semplice flag nascosto, ma di una vera e propria inversione di rotta che Google sembra voler portare avanti.

Come sempre però, la prudenza è d’obbligo, trattandosi di un test su Android Canary non è chiaro quando e se la modifica arriverà nelle build stabili o nelle prossime Beta di Android 16; Google potrebbe impiegare settimane, se non mesi, prima di estendere il ripristino a tutti i dispositivi, e non è escluso che nel frattempo vengano effettuati ulteriori aggiustamenti.

Per gli utenti Pixel, che spesso e volentieri si sono lamentati di dover compiere un tap in più per attivare i sottotitoli, la novità rappresenta un ritorno alla praticità di sempre; chi utilizza regolarmente Live Caption sa bene quanto sia utile poter attivare i sottotitoli al volo, ad esempio in ambienti rumorosi o quando non si possono usare le cuffie.

Google sembra dunque aver ascoltato i feedback degli utenti e sta lavorando per restituire alla funzione la sua posizione più comoda, un piccolo cambiamento che può fare molta differenza nell’utilizzo quotidiano.