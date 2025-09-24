A pochi giorni dall’aggiornamento per l’app Google Orologio su Wear OS che ha portato sugli smartwatch con sé nuove icone per sveglia, timer e cronometro, Google ha iniziato a distribuire una nuova versione dell’app companion Google Pixel Watch che porta con sé una nuova icona ma non solo.

L’app che permette agli utenti di accoppiare, configurare e personalizzare gli smartwatch Made by Google attraverso il loro smartphone Android riceve ulteriori modifiche all’interfaccia utente in salsa Material 3 Expressive. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova icona e altre modifiche per l’app Google Pixel Watch

Google ha recentemente avviato il rollout della nuova versione 4.1 dell’app companion Google Pixel Watch che, rispetto alla precedente versione 4.0 che aveva portato con sé i primi segni di redesign espressivo, può contare su tante altre novità (via 9to5Google).

In primis cambia l’icona dell’app: sparisce l’iconico (ma generico) smartwatch contornato dai quattro colori di Google, sostituito da un’icona che ricorda più da vicino un Pixel Watch e richiama i colori delle icone di sveglia, cronometro e timer dell’ultima versione di Google Orologio per Wear OS.

In secondo luogo, l’app viene ulteriormente rivista per accogliere nuovi elementi in stile Material 3 Expressive, a partire dalla parte superiore che, prima dell’anteprima dello smartwatch, propone ora un carosello di “storie” per conoscere le funzionalità più utili (nello specifico troviamo Fitbit, Emergenze personali, Gemini e Wallet).

In terzo luogo, possiamo notare come tutti i vari sotto-menù siano stati aggiornati al design espressivo: le varie voci/opzioni sono racchiuse in “contenitori” (o tessere), raggruppati per categoria; anche il catalogo dei riquadri è stata adattato al nuovo design espressivo.

Come scaricare o aggiornare l’app companion per gli smartwatch Made by Google

Come anticipato in apertura, l’app companion Pixel Watch è fondamentale per accoppiare, configurare o personalizzare (ad esempio i quadranti, gestire le schede, installare le app e molto altro) uno degli smartwatch Made by Google, ovvero per interfacciarlo con il proprio smartphone Android.

Essa può essere scaricata o aggiornata tramite il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante): a quel punto basterà effettuare un tap su “Installa” (nel caso in cui dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (nel caso in cui la abbiate già installata ma venga segnalata la presenza di un aggiornamento).

La nuova versione 4.1 dell’app è in fase di rollout graduale: nel caso in cui abbiate fretta di provarla sul vostro dispositivo, potrete ricorrere all’installazione manuale del pacchetto APK, che a breve sarà disponibile download dal portale APKMirror.