Il display di Google Pixel 10 Pro XL, il top di gamma dell’ultima serie di smartphone della compagnia, avrebbe totalizzato un punteggio superiore a Samsung Galaxy S25 Ultra (e a HONOR Magic8 Pro, oltre che tanti altri ancora) nella classifica generale stilata dal portale DxOMark: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Google Pixel 10 Pro XL: un display da pole position

Il nuovo modello top di gamma di Google, lanciato sui principali mercati di tutto il mondo lo scorso agosto, è riuscito ad aggiudicarsi l’attuale “pole position” all’interno della classifica dei migliori display realizzata dal portale DxOMark, con un punteggio totale di 161 punti, spodestando altri modelli recenti della concorrenza.

Almeno sulla carta, va detto che Google Pixel 10 Pro XL non presenta particolari ed evidenti passi in avanti rispetto alla controparte della generazione precedente, con un display LTPO OLED da 6,8 pollici di diagonale che mantiene ancora una volta la risoluzione di 2992 x 1334 pixel e la frequenza d’aggiornamento standard di 120 Hz, protetto esternamente dal vetro Gorilla Glass Victus 2.

Al netto di questo, il portale DxOMark ha comunque evidenziato una serie di caratteristiche che lo avrebbero portato a conquistare la prima posizione della classifica: tra tutte spiccano in particolare una migliore gestione delle performance in modalità HDR, che garantiscono così una maggiore luminosità e contrasto rispetto a quanto visto in passato, complice anche il picco di luminosità fissato a 2200 nit in grado di assicurare una buona lettura anche in condizioni di estrema luce ambientale.

A giocare un ruolo importante nel concorrere alla prima posizione concorrono poi una modalità PWM a 480 Hz dedicata agli occhi più sensibili, l’alta responsività del touchscreen, le prestazioni in gaming e la presenza della certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort per la salvaguardia della salute visiva dopo ore di utilizzo.

Anche il modello standard di Google Pixel 10 non rimane certo fermo a guardare, anzi: con un singolo punto in meno e arrivando ad uno score di 160 punti, è infatti riuscito ad aggiudicarsi la seconda posizione all’interno della classifica del portale, con l’alta leggibilità e la fedeltà dei colori tra i suoi principali punti di forza.

Entrambi i modelli di Google non sono però esenti da difetti: il portale DxOMark avrebbe infatti evidenziato alcune leggere variazioni di colore in corrispondenza degli angoli del display e qualche sporadico sfarfallio, mantenendo comunque la superiorità su Samsung Galaxy S25 Ultra. Resta a questo punto da vedere il risultato che riuscirà ad ottenere la serie iPhone 17 con i suoi modelli Pro, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.