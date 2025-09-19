Chi cerca l’equilibrio perfetto tra design rivoluzionario e prestazioni da flagship trova in Samsung Galaxy S25 Edge una risposta convincente. Con uno spessore di soli 5,8 mm e un peso di appena 163 grammi, questo smartphone ridefinisce i canoni della portabilità premium. La versione 12 GB RAM e 512 GB di storage scende ora a 687,9€ su Amazon, un prezzo che rende accessibile una delle proposte più audaci di Samsung per il 2025.

Samsung Galaxy S25 Edge: specifiche tecniche da record in 5,8 mm

Il cuore pulsante di Galaxy S25 Edge è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite in versione “for Galaxy”, ottimizzato specificamente per Samsung con frequenze maggiorate. Questo SoC octa-core a 3 nm garantisce prestazioni di altissimo livello, dall’uso quotidiano alle applicazioni più demanding. La dotazione di 12 GB di RAM LPDDR5X si affianca a uno storage UFS 4.0 da 512 GB, configurazione che assicura fluidità in multitasking e velocità nei trasferimenti.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3120×1440 pixel) raggiunge un picco di luminosità di 2600 nits e supporta refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO. La protezione è affidata al nuovo Gorilla Glass Ceramic 2 frontalmente e Gorilla Glass Victus 2 posteriormente, mentre il frame in titanio garantisce robustezza senza appesantire.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 200 MP (f/1.7) con stabilizzazione ottica OIS e una ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con autofocus per macro. La fotocamera frontale da 12 MP supporta video fino a 4K 60fps. La batteria da 3900 mAh supporta ricarica rapida 25W via cavo, wireless 15W e ricarica inversa PowerShare.

Offerta imperdibile: oltre 730€ di risparmio sul prezzo di listino

Samsung Galaxy S25 Edge nella configurazione 12 GB + 512 GB è disponibile su Amazon a 687,9€, venduto da AB Solution S.R.L. Si tratta di uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 1.419€, con un risparmio di oltre 730€ (circa il 51% di sconto).

L’offerta include la spedizione gratuita e la garanzia Amazon. Il dispositivo arriva con Android 15 e One UI 7, con la promessa di Samsung di 7 anni di aggiornamenti di sicurezza e 7 major update Android. La colorazione disponibile è Jetblack, una delle più eleganti della gamma.

Considerando che Galaxy S25 Edge rappresenta uno degli smartphone più sottili attualmente in commercio e integra specifiche da top di gamma, questo prezzo lo rende particolarmente appetibile per chi cerca un dispositivo premium dal design distintivo.

