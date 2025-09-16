Se l’offerta di Amazon che abbiamo visto le scorse ore non vi ha convinto, quella proposta ad alcuni utenti selezionati e riguardante il Google Store potrebbe farlo: in queste ore stanno arrivando segnalazioni di speciali coupon da ben 200 euro da utilizzare per l’acquisto di Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL. Vediamo come funzionano e come utilizzarli.

La serie Google Pixel 10 in breve

Come abbiamo visto in queste ultime settimane, la gamma Pixel 10 è da noi composta da tre modelli (niente pieghevole, nemmeno quest’anno). Il modello “base”, Google Pixel 10, propone uno schermo OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz, SoC Google Tensor G5 affiancato da 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo periscopico da 10,8 MP. La batteria è da 4970 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 30 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa.

Pixel 10 Pro alza un po’ l’asticella, come il nome stesso suggerisce: il display è sempre un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, ma stavolta con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il cuore è lo stesso, ma qui è supportato da 16 GB di RAM (la memoria interna parte sempre da 128 GB). A livello fotografico ci sono passi avanti, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, e una fotocamera anteriore da 42 MP (invece di 10,5 MP). La batteria fa invece un piccolo passo indietro, attestandosi sui 4870 mAh, sempre con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa (con supporto agli accessori magnetici per entrambi i modelli).

Pixel 10 Pro XL riprende quasi tutte le specifiche del fratello Pixel 10 Pro, ma propone uno schermo più grande (LTPO OLED da 6,8 pollici) e una batteria più capiente (da 5200 mAh) con ricarica più rapida (45 W cablata e 25 W wireless). In più, questo modello parte dalla configurazione da 256 GB (niente 128 GB con UFS 3.1).

Tutti e tre i modelli sono arrivati con Android 16 e la promessa di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

Google regala coupon da 200 euro per i Pixel 10, ma non a tutti

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL partono da prezzi di rispettivamente 899 euro (128 GB), 1099 euro (128 GB) e 1299 euro (256 GB), ma in queste ore alcuni utenti stanno segnalando l’arrivo via e-mail di interessanti coupon. A mandarli è direttamente il Google Store, ma purtroppo solo ad alcuni utenti selezionati (non sappiamo se in modo casuale o secondo qualche criterio specifico).

I coupon sono da ben 200 euro e permettono di acquistare uno degli smartphone della serie Pixel 10 a prezzi ribassati: si scende dunque a 699 euro per Pixel 10, a 899 euro per Pixel 10 Pro e a 1099 euro per Pixel 10 Pro XL, direttamente sul Google Store. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2025.

Le cose si fanno ancora più interessanti sfruttando il servizio di permuta: fino al 21 settembre, la casa di Mountain View propone su Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL fino a 850 euro di sconto con una permuta idonea, che comprendono 250 euro di extra valutazione. Questo significa che è possibile raggiungere un ribasso massimo di 1050 euro, combinando le due cose.

Se siete interessati potete controllare la vostra casella di posta elettronica, così da scoprire se siete tra gli utenti fortunati che hanno ricevuto il coupon Google da 200 euro. Per procedere all’acquisto degli smartphone potete seguire uno dei link qui in basso.