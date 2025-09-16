State valutando l’acquisto di uno dei modelli della neo arrivata serie Google Pixel 10, ma il prezzo consigliato vi sta facendo tentennare? Amazon prova a convincervi con una promozione pensata per tutti e tre i modelli lanciati in Italia, che consente di portarvi a casa Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL approfittando di sconti ed extra valutazioni dell’usato. Vediamo come.

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL: similitudini e differenze

Il mese scorso Google ha presentato ufficialmente la serie Google Pixel 10, composta da tre smartphone (quattro, se consideriamo il pieghevole Pixel 10 Pro Fold, che da noi non è arrivato). Se la portabilità e la maneggevolezza sono un fattore per voi importante, avrete messo gli occhi in particolare su Google Pixel 10 o Pixel 10 Pro, ossia i due smartphone più compatti, mentre se preferite lo schermo grande, probabilmente starete puntando Pixel 10 Pro XL.

Qual è il modello che fa per voi? Innanzitutto c’è il fattore prezzo, con un Pixel 10 che risulta più economico (200 euro in meno rispetto al Pro) ma che al contempo è “costretto” a qualche rinuncia.

Il modello “base” della nuova gamma propone uno schermo OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz, SoC Google Tensor G5 affiancato da 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo periscopico da 10,8 MP. La batteria è da 4970 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 30 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa.

Pixel 10 Pro alza un po’ l’asticella, come il nome stesso suggerisce: il display è sempre un OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+, ma stavolta con tecnologia LTPO e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il cuore è lo stesso, ma qui è supportato da 16 GB di RAM (la memoria interna parte sempre da 128 GB). A livello fotografico ci sono passi avanti, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, e una fotocamera anteriore da 42 MP (invece di 10,5 MP). La batteria fa invece un piccolo passo indietro, attestandosi sui 4870 mAh, sempre con ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa (con supporto agli accessori magnetici per entrambi i modelli).

Pixel 10 Pro XL riprende quasi tutte le specifiche del fratello Pixel 10 Pro, ma propone uno schermo più grande (LTPO OLED da 6,8 pollici) e una batteria più capiente (da 5200 mAh) con ricarica più rapida (45 W cablata e 25 W wireless). In più, questo modello parte dalla configurazione da 256 GB (niente 128 GB con UFS 3.1).

Tutti e tre gli smartphone arrivano con Android 16 e la promessa di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

Le offerte su Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL tra sconti ed extra valutazione usato

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL sono stati lanciati al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente 899 euro, 1099 euro (128 GB) e 1299 euro (256 GB), con un plus di 100 euro per le varianti da 256 GB (con memorie UFS 4.0) per i primi due. In queste ore su Amazon potete approfittare di un paio di iniziative per acquistare gli smartphone in offerta, con uno sconto di 100 euro (riservato agli abbonati Amazon Prime) per due di loro e la possibilità di ottenere un’extra valutazione dell’usato su tutti e tre.

Direttamente in pagina potete applicare lo sconto di 100 euro suggerito da Amazon e visibile al check-out, andando ad acquistare Google Pixel 10 a partire da 799 euro e Google Pixel 10 Pro XL a partire da 1199 euro. Lo sconto è stato attualmente rimosso per Pixel 10 Pro, ma potrebbe tornare da un momento all’altro.

In più, potete ottenere fino a 250 euro in più di valutazione dell’usato in permuta con l’acquisto di tutti e tre i modelli. Successivamente all’acquisto, Amazon invierà una e-mail con le istruzioni per collegarvi al sito web del partner Recommerce e le condizioni di partecipazione. Più precisamente, lo sconto è di 200 euro con l’acquisto di Pixel 10 e di 250 euro con l’acquisto di Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL.

I 200 o 250 euro vengono offerti in aggiunta alla normale valutazione del vecchio dispositivo: questo significa che se il dispositivo da dare in permuta viene valutato normalmente 200 euro, fino al 21 settembre 2025 verrà valutato 400 euro (con Pixel 10) o 450 euro (con Pixel 10 Pro o Pixel 10 Pro XL). A questo link potete trovare maggiori informazioni.

Se siete interessati a procedere con l’acquisto non vi resta che seguire uno dei link qui in basso.

