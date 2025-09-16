Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale diventano sempre più centrali nell’ecosistema Android e, come spesso accade, Google sceglie i propri dispositivi come terreno di sperimentazione; è il caso di Strumenti di scrittura di Gboard, la suite di correzione e riformulazione del testo che sfrutta l’IA on device, apparsa a sorpresa anche su Pixel 8 Pro con l’ultima versione Beta (v15.9.1) della tastiera di Google.

Anche Google Pixel 8 Pro riceve gli Strumenti di scrittura di Gboard

Gli Strumenti di scrittura di Gboard erano stati presentati come una delle novità chiave della serie Pixel 10, per poi arrivare in tempi rapidi sui Pixel 9 e su alcuni smartphone di fascia alta di altri produttori; l’avvistamento su Pixel 8 Pro però, segna un passo ulteriore: il modello non compare nella pagina ufficiale di supporto, ma un utente ne ha segnalato la presenza sul proprio dispositivo, segno che il rollout sta procedendo silenziosamente.

La funzione consente di correggere, riformulare e riscrivere qualsiasi testo digitato, sfruttando l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, senza necessità di connessione costante al cloud; in pratica, basta selezionare un blocco di testo e lasciare che Gboard suggerisca una versione più chiara, sintetica o dal tono diverso, con tempi di elaborazione molto rapidi.

Curiosamente, una nota precedente nella pagina di supporto parlava di un requisito minimo di Gemini Nano V2, ma tale indicazione è stata rimossa lasciando intendere che Google voglia allargare la compatibilità anche a chip meno recenti. L’elenco ufficiale comprende già una varietà di processori, dai Qualcomm Snapdragon 8 Elite fino ai MediaTek Dimensity 8400 e 8450, a conferma di un approccio più inclusivo rispetto alle prime previsioni.

Di seguito l’elenco dei dispositivi che, secondo la pagina di supporto, al momento possono vantare la funzione Strumenti di scrittura di Gboard: Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

Al momento non c’è una data precisa per la distribuzione stabile su tutta la gamma Pixel 8, ma la comparsa nella versione Beta di Gboard lascia intendere che l’attesa non sarà lunga; come sempre in questi casi Google potrebbe impiegare qualche settimana per completare la distribuzione, con tempistiche differenziate in base al Paese e al canale di aggiornamento.

Chi possiede un Pixel 8 Pro e desidera provare in anteprima gli Strumenti di scrittura può quindi tenere d’occhio gli aggiornamenti Beta di Gboard, sapendo che la funzione potrebbe apparire senza alcuna notifica dedicata; in buona sostanza non resta che attendere.