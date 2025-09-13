HONOR 400 Lite si distingue nella competitiva fascia sotto i 300 euro con una proposta che democratizza alcune caratteristiche premium tipiche degli iPhone di ultima generazione. Con il coupon disponibile in pagina su Amazon, questo smartphone scende a 229€ dal prezzo di lancio di 299€, rappresentando un’opportunità interessante per chi cerca un dispositivo moderno senza svuotare il portafoglio. Il mix di display AMOLED da 6,7″, fotocamera principale da 108MP e l’innovativo AI Camera Button rendono questo Honor un candidato serio nella sua categoria di prezzo.

Honor 400 lite: specifiche tecniche e caratteristiche distintive

HONOR 400 Lite monta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400×1080) e refresh rate a 120Hz, caratterizzato da una luminosità di picco fino a 3500 nit che garantisce ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello integra la tecnologia PWM Dimming a 3840Hz per ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato, particolarmente utile per chi passa molte ore davanti allo schermo.

Il cuore del dispositivo è il MediaTek Dimensity 7025 Ultra, un SoC octa-core a 6nm che abbina due core Cortex-A78 ad alte prestazioni a sei core Cortex-A55 più efficienti. La configurazione di memoria include 8GB di RAM LPDDR4X (espandibili virtualmente con altri 8GB tramite Honor RAM Turbo) e 256GB di storage UFS 2.2.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 108MP con apertura f/1.75, affiancato da un ultra-grandangolare da 5MP. La fotocamera frontale da 16MP include una luce integrata per i selfie. Il software fotografico integra funzionalità AI come Motion Sensing Capture, Moving Photo e AI Eraser per la rimozione di oggetti indesiderati.

L’AI Camera Button rappresenta una delle caratteristiche più interessanti: posizionato lateralmente, permette l’accesso rapido alla fotocamera con pressione semplice, l’avvio della registrazione video con pressione prolungata e l’attivazione di Google Lens con doppia pressione. Supporta anche lo slide soft-touch per zoom-in e zoom-out.

La batteria da 5230mAh garantisce un’autonomia eccellente, facilmente sufficiente per due giorni di uso leggero-medio. La ricarica Honor SuperCharge a 35W porta il dispositivo al 50% in circa 30 minuti e al 100% in 75 minuti. Il dispositivo include certificazione IP64, supporto 5G, NFC e funzionalità Wet Hand Touch.

Offerta Amazon: sconto significativo sul prezzo di lancio

HONOR 400 Lite è disponibile su Amazon tramite il marketplace SIAGIT Tech al prezzo di 249,90€, già scontato rispetto ai 299,90€ di lancio. Tuttavia, applicando il coupon disponibile direttamente in pagina, il prezzo finale scende ulteriormente a 229€, per un risparmio complessivo di 70,90€ pari al 23% di sconto.

L’offerta include la spedizione gratuita e il prodotto è disponibile nella colorazione Velvet Gray. Si tratta della versione italiana con garanzia ufficiale, dotata di 8GB di RAM, 256GB di storage e supporto dual SIM. La confezione include lo smartphone, cavo USB Type-C, spilletta per l’estrazione del carrellino SIM, manualistica rapida e pellicola protettiva pre-applicata sul display.

Il dispositivo opera con MagicOS 9 basato su Android 15, offrendo funzionalità aggiuntive come Magic Capsule (sistema interattivo per le notifiche stile Dynamic Island), Magic Portal per azioni contestuali basate su AI e Traduzione AI per testi da immagini o pagine web.

