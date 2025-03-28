A cinque mesi dalle prime evidenze, WhatsApp ha ufficializzato la possibilità di aggiungere la musica agli aggiornamenti di stato.

Gli utenti ottengono così una nuova opzione, del tutto analoga a quella già presente su Instagram, per rendere ancor più personalizzati i momenti condivisi tramite la popolare app di messaggistica

WhatsApp porta la musica negli aggiornamenti di stato

Tramite un breve post sul blog ufficiale, il team di WhatsApp ha ufficializzato una novità che, grazie alle versioni beta dell’app, era già stata scoperta lo scorso ottobre ed era poi stata rilasciata ad un numero ristretto di beta tester nel mese di gennaio.

La novità in questione è la possibilità di aggiungere la musica agli aggiornamenti di stato, potenzialità così presentata dal team di sviluppo:

“Lo stato di WhatsApp è un modo per condividere i momenti più importanti con amici e familiari. E allora perché non accompagnarli con la colonna sonora perfetta? Ora puoi farlo aggiungendo musica agli aggiornamenti allo stato.”

Per aggiungere la musica agli aggiornamenti di stato basterà seguire una procedura molto simile a quella che troviamo su altre app del gruppo Meta (come Instagram):

Raggiungere la scheda “Aggiornamenti”

Effettuare un tap sul pulsante per aggiungere un nuovo aggiornamento di stato

Scegliere la foto o il video dal selettore dei contenuti multimediali

Effettuare un tap sul pulsante con la nota musicale nella parte alta

Dalla libreria di canzoni (la stessa disponibile su Instagram), selezionare la canzone desiderata e scegliere la parte da allegare all’aggiornamento di stato (fino a 15 secondi per le foto, fino a 60 secondi per i video).

Al momento della stesura di questo articolo, la possibilità di aggiungere musica agli aggiornamenti di stato non sembra ancora molto diffusa: il team di WhatsApp fa sapere che questa funzionalità è già in rollout a livello globale, sia per il client Android che per il client iOS dell’app, e raggiungerà tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare le novità in anteprima

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro (come la possibilità di cambiare il tema delle chat), potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).