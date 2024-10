Il team di sviluppatori dietro alla celebre applicazione di messaggistica WhatsApp è costantemente impegnato nel miglioramento del software offerto ai propri utenti, trattandosi di una delle app più utilizzate del settore.

L’applicazione riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp stia lavorando alla personalizzazione nella sincronizzazione dei contatti, come permetterà di filtrare le chat con un maggiore controllo, come stia favorendo l’accesso agli aggiornamenti di stato, come offrirà un modo più pratico di gestire i link alle chiamate, come sia stata introdotta una nuova scorciatoia, come l’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire, come siano state introdotte utili novità per le community, come l’app cerchi di gestire automaticamente i messaggi dagli sconosciuti, come stiano arrivando i temi per le chat, come sia stato introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera, come sia stato modificato l’indicatore di digitazione, come alcuni utenti possano gestire il conteggio dei badge nella schermata iniziale, come siano stati migliorati gli aggiornamenti di stato, come l’app stia sperimentando una nuova scorciatoia per aggiungere contatti, o ancora come in futuro potrebbe essere limitato il numero di elenchi che si possono creare.

Oggi invece, grazie ai colleghi di wabetainfo, diamo uno sguardo ad una nuova funzionalità attualmente in fase di sviluppo nella versione 2.24.22.11 di WhatsApp Beta per Android.

WhatsApp vi permetterà presto di condividere musica tramite gli aggiornamenti di stato

I colleghi menzionati in apertura sono riusciti ad individuare una nuova funzione attualmente in fase di sviluppo, e quindi non disponibile nemmeno per gli utenti del canale Beta, nell’ultima versione di WhatsApp Beta per Android: si tratta della possibilità di condividere musica attraverso gli aggiornamenti di stato.

In un futuro aggiornamento dell’app verrà introdotto un nuovo pulsante musicale all’interno dell’editor degli aggiornamenti di stato, grazie al quale gli utenti potranno cercare brani o artisti specifici in maniera semplice e veloce, così da poter aggiungere la propria musica preferita agli aggiornamenti di stato.

La nuova funzionalità permetterà quindi agli utenti di personalizzare le immagini o i video condivisi tramite gli aggiornamenti di stato con una canzone a loro scelta, rendendo lo strumento più coinvolgente e personale.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.